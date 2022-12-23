CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Интернет-доступ
|

Жители Ленинского, Октябрьского и Индустриального районов Барнаула получили доступ к гигабитному интернету МТС

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, обновила инфраструктуру фиксированной связи в Ленинском, Октябрьском и Индустриальном районах Барнаула. Домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с стал доступен жителям многоквартирных домов на главных улицах города – Панфиловцев, Шумакова, Павловском тракте, проспекте Энергетиков и многих других. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленная сеть МТС с увеличенной пропускной способностью позволяет поддерживать высокую скорость соединения сразу на нескольких девайсах даже в период пиковых нагрузок. Теперь барнаульцы могут смотреть видео в разрешении 4K, вести стриминг в формате Ultra HD, а также играть в компьютерные игры с облачных серверов, используя скорость, сопоставимую с чтением с обычного жесткого диска.

«Мы видим, что потребность в быстром домашнем интернете у барнаульцев по-прежнему остается на высоком уровне, так как количество устройств, использующих выход в сеть, в каждой квартире продолжает расти. Среди тех, для кого критично важно скоростное и стабильное интернет-соединение – геймеры. Ориентируясь на их потребности, мы запустили специальный тариф, который включает в себя мобильную связь, домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с и доступ к игровому сервису GamersBase. В ближайшее время сверхскорости получат также жители домов, расположенных в Центральном районе Барнаула», - отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу в Барнауле можно на сайте компании.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России хотят создать суверенную сеть доставки контента CDN

Microsoft изготовился купить знаменитый стриминг, бойкотирующий россиян

Через считанные недели будет запущен суверенный «убийца» «Википедии». Тестовая версия уже работает

«Яндекс» начал продавать ТВ под собственным брендом. На подходе холодильники, микроволновки и чайники

Российские операторы ЦОДов устремились в Казахстан

Власти готовятся разрешить «Сбермаркету», Ozon и Wildberries продавать алкоголь через интернет

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты 2022 года: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Phantom X2: флагман новой линейки

Делаем открытки к Новому году: лучшие приложения и онлайн-сервисы

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще