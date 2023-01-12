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Модульбанк расширил производство контента для маркетплейсов на внешних клиентов

Центр дизайна Модульбанка начал работать с внешними клиентами. Центр предоставляет услуги по производству продающего контента для торговых площадок — от оформления карточек товаров, до инфографики и видеоматериалов. Раньше эти услуги были доступны только для клиентов банка.

Осенью 2021 г. Модульбанк запустил специальные банковские условия и пакет нефинансовых сервисов для продавцов на маркетплейсах. Уже весной 2022 г., оценив спрос и потребности селлеров, банк построил центр дизайна с собственной профессиональной фотостудией и сформировал штат опытных фотографов, дизайнеров, инфографов. Центр занимается производством фото и видео любой сложности, в том числе предметной съемкой, фото и видео-360°, rich-контентом. Под запрос предпринимателя можно разработать фирменный стиль магазина и привлечь к съемке профессиональных фотомоделей по контракту с модельным агентством.

На выходе предприниматель получает готовые обработанные фото и смонтированное видео, которые могут быть дополнены инфографикой или другими элементами дизайна. Весь контент адаптируется под целевые торговые площадки.

«Как банк мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы наши клиенты развивали бизнес, у них росли обороты. И мы знаем, какую важную роль играет контент в e-commerce индустрии. Мы уже накопили опыт работы с контентом, понимаем, из каких элементов складывается товарная карточка, которая дает максимальную конверсию в продажу. Теперь мы открываем наш сервис и для внешних клиентов», — сказал Павел Семенов, член правления Модульбанка.

Для клиентов Модульбанка, которые подключают тариф «Селлер ТОП», услуги центра дизайна предоставляются бесплатно. Стать клиентом Модульбанка и подключиться к селлер-тарифу можно за один день, получить качественный продающий контент для торговых площадок в течение одной недели с момента заявки.

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