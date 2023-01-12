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Пограничный пункт между Россией и Азербайджаном обеспечен быстрым мобильным интернетом

«Мегафон» расширил покрытие сети LTE на территории автомобильного пункта пропуска на границе с Азербайджаном – Яраг-Казмаляр. Также самый быстрый в Дагестане мобильный интернет пришел в села Новогеоргиевка, Инчха и Годобери. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Таможенный пограничный пункт Яраг-Казмаляр расположен на федеральной трассе Кавказ и является самым загруженным среди грузопассажирских переходов на границе между Россией и Азербайджаном. Теперь его сотрудники, водители грузовиков, а также туристы могут пользоваться всеми онлайн-сервисами на средней скорости 5-15 Мбит/с, а максимальная скорость достигает 40 Мбит/с. Этого достаточно не только для отправки сообщений в мессенджерах и загрузки ленты социальных сетей, но и для просмотра более тяжелого контента.

Новые базовые станции LTE также появились в селах Новогеоргиевка, Инчха и Годобери. Помимо быстрого интернета пользователям в этих поселениях теперь доступен голосовой сервис VoLTE. Он позволяет звонить по телефону и продолжать работу онлайн, например, проверять почту или строить маршрут в навигаторе. При этом соединение происходит гораздо быстрее, а голос собеседника звучит так четко, как будто он находится рядом.

«Небольшие населенные пункты всегда в фокусе нашего внимания при развитии сети LTE в республике, ведь зачастую мобильный телефон для их жителей — это единственная возможность связи с внешним миром. В селе Новогеоргиевка, например, сигнал мобильной связи до этого был слабым, так как ближайшая базовая станция располагалась в соседнем поселении, а теперь там есть полноценный голосовой сервис и быстрый мобильный интернет», — сказал директор «Мегафона» в Дагестане Олег Асваров.

В IV квартале 2022 г. «Мегафон» построил и модернизировал в Дагестане порядка 50 базовых станций в 7 городах и 18 сельских поселениях. Наиболее крупное из сел — райцентр Карабудахкент с населением 20 тыс., а самое малочисленное – селение Салта Гунибского района, где проживает менее 800 человек.

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