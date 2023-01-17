«Мегафон» ускорил мобильный интернет в аэропорту Йошкар-Олы

«Мегафон» обеспечил покрытие сети LTE в воздушной гавани Республики Марий Эл. Теперь на всей территории аэропорта Йошкар-Олы доступны скорости мобильного интернета до 100 Мбит/с.

Оператор запустил новую базовую станцию 4G в поселке Аэропорт. В результате удалось ускорить передачу данных и расширить емкость сети не только для пассажиров и сотрудников транспортного хаба, но и для жителей поселка и ближайших населенных пунктов, а также соседних дачных массивов.

«Аэропорт Йошкар-Олы развивается и становится привлекательнее для туристов. Уже идет строительство нового аэровокзального комплекса, планируется реконструкция взлетно-посадочной полосы. Современная телеком-инфраструктура также делает авиауслуги более комфортными. Теперь путешественники могут пользоваться необходимыми сервисами по прилету и в ожидании рейса — вызвать такси, завершить рабочие вопросы, пообщаться с близкими по видеосвязи», — сказал Алексей Кошкин, директор «Мегафона» в Марий Эл.

Востребованность услуг связи в залах ожидания подтверждают аналитики оператора. Только за последний месяц улетающие и прилетающие пассажиры использовали порядка 3 ТБ данных. Такого объема хватило бы, чтобы 1,5 тыс. раз посмотреть фильм «Экипаж» в HD-качестве. Кроме того, в аэропорту любят общаться по телефону — более 20 тыс. минут проговорили абоненты «Мегафона» с 16 декабря по 16 января.

Чаще всех в онлайн выходили туристы и командированные из Санкт-Петербурга, Кировской, Вологодской областей, Республики Татарстан и Москвы. В основном они смотрели видео в соцсетях и переписывались в мессенджерах. Ощутимый объем трафика пришелся на онлайн-кинотеатры.