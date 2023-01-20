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Жители Подмосковья могут пройти онлайн-тестирование на онкологию

Более 16 тыс. жителей Подмосковья уже прошли онлайн-тестирование на риск развития онкологических заболеваний. Об этом CNews сообщили представители Министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

«Сервис онлайн-тестирования запустили в 2022 г. на онкопортале Подмосковья. Чтобы пройти тесты, не нужна авторизация, а рекомендации выдаются сразу после ответов на вопросы. Самым популярным стал тест на риск развития онкологических заболеваний», – сказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Врачами-онкологами разработан общий тест на риск возникновения онкологических заболеваний, а также тесты по девяти направлениям рака: рта, гортани, желудка, предстательной и щитовидной желез, легких, меланомы, молочной железы и толстой кишки.

Чтобы пройти онлайн-тест, нужно воспользоваться сервисом онкологической помощи Подмосковья. На главной странице в разделе «Хочу провериться» выбрать «Онлайн-тесты». Затем подобрать тематику и кликнуть на кнопку «Перейти». После ответов на все вопросы сразу появится результат с рекомендациями.

Разработкой и развитием сервиса занимается ИТ-компания Maximum, являющаяся подведомственным учреждением Министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

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