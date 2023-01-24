МТС улучшила связь в самом динамично развивающемся районе Москвы

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, завершила очередной этап модернизации сети связи в Новой Москве. Проведенные в 2022 г. работы – установка базовых станций и перенастройка сети – позволили увеличить на треть до 70 Мбит/с средние скорости мобильного интернета для более полумиллиона жителей Новомосковского и Троицкого административных округов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За 2022 г. МТС модернизировала сеть в 17 крупных жилищных комплексах, 15 коттеджных и дачных поселках и 10 промышленных и деловых зонах, расположенных в Новой Москве на расстоянии до 40 км от МКАД. Эта часть Новой Москвы является центром жилищного и коммерческого строительства – только в 2022 г. здесь введено в эксплуатацию около 3 млн кв. метров жилой недвижимости или более трети всего московского объема.

Чтобы обеспечить абонентов качественными услугами связи на активно развивающейся территории, МТС построила дополнительные базовые станции и перенастроила сеть, задействовав новые частотные диапазоны. В результате расширились покрытие и емкость сети и повысилась средняя скорость мобильного интернета до 70 Мбит/с. Такая скорость позволяет загрузить электронную книгу или мобильное приложение за несколько секунд, фильм весом около 1,5 ГБ – за две минуты.

Оценить новое качество связи смогут жители комплексов «Саларьево парк», «Новые Ватутинки», «Зеленая линия», «Спортивный квартал», «Марьино град», «Эко-Бунино» и «Южное Бунино», «Белые ночи», «Татьянин парк», «Румянцево парк», «Первый московский» и др. Связь также модернизирована в коттеджных поселках «Европейская долина 2» и «Клены» и дачных поселках в деревнях Белоусово, Акиньшино, Беляево и др.

Помимо жилых районов связь улучшилась в крупнейшем в стране кластере по торговле агропродукцией «Фуд сити», вблизи деловых и развлекательных зон притяжения населения Новой Москвы, таких, как бизнес-центр Neopolis, торговые центры «Саларис», «Новомосковский», «Сказка», «Нововатутинский», Family Room, логистические парки, в том числе «Русской чайной компании» и Ozon, а также на основных транспортных узлах территории – автовокзале «Саларьево» и железнодорожной станции Рассудово, ежегодный пассажиропоток которых превышает 1 млн человек.

«Мы постоянно контролируем качество связи и анализируем с помощью больших данных трафик абонентов и градостроительные планы, прогнозируя спрос на услуги связи в конкретных местах. Новая Москва – одна из наиболее динамично развивающихся территорий Москвы, и мы делаем все возможное, чтобы своевременно обеспечить ее и покрытием, и достаточной емкостью сети. Благодаря проведенным работам наши абоненты в Новой Москве могут пользоваться цифровыми сервисами также же свободно, как в других, давно освоенных районах столицы», – сказал директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.