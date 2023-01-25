«Лента» запустила мини-приложение «Вконтакте»

«Лента», российская мультиформатная розничная сеть, запустила новый канал маркетинговых коммуникаций с клиентами – мини-приложение на платформе VK Mini Apps. Об этом CNews сообщили представители «Ленты».

«Лента» стала первой мультиформатной розничной сетью, которая разместила в мини-приложении полный каталог товаров. Они показываются пользователю исходя из его геопозиции, указанной в профиле «Вконтакте». Здесь же можно найти информацию о скидках и промоакциях, которые проходят в магазинах, и адреса ближайших торговых точек торговой сети. Для заказа доставки или самовывоза пользователь сможет перейти из мини-приложения на сайт «Ленты».

Найти мини-приложение можно через поиск по слову «Лента» в разделе «Сервисы» мобильного приложения социальной сети или на сайте. Кроме того, ссылка размещена в официальной группе «Ленты».

Платформа VK Mini Apps позволяет создать полноценный сервис для пользователей, при этом затраты на разработку и поддержку такого решения относительно невысоки.

Директор по коммерции и маркетингу «Ленты» Дмитрий Богод: «Благодаря запуску мини-приложения мы планируем увеличить охват целевой аудитории: сегодня социальной сетью активно пользуются покупатели “Ленты”. Кроме того, компания снизит затраты на привлечение клиентов и повысит узнаваемость бренда. Запуск приложения позволит нам оптимизировать затраты на маркетинговые коммуникации».

«Лента» планирует развивать канал коммуникации с покупателями и запустить возможность оформлять в мини-приложении виртуальную «Карту №1», узнавать баланс бонусных баллов и фишек.

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«Лента» – российский многоформатный продуктовый и FMCG-ритейлер. Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов, а также недавно запустила новый формат магазинов у дома под брендом «Мини Лента». «Лента» также дает покупателям возможность совершать покупки онлайн, используя свои сервисы «Лента онлайн», сервисы онлайн-партнеров и платформы «Утконос». Компания основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. По состоянию на 30 сентября 2022 г. под управлением «Ленты» находилось 254 гипермаркета, 557 супермаркетов и магазинов «Мини Лента».