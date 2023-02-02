Гигабитный интернет получили жители улицы Татьяны Снежиной

МТС обеспечила еще 11 домов Плющихинского жилмассива высокоскоростным домашним интернетом, который в 10 раз превышает стандартные скорости. Благодаря модернизации фиксированной сети МТС, доступ к гигабитным скоростям получили жители улицы Татьяны Снежиной. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря улучшениям, более 1900 семей самой населенной улицы «Плющихи» смогут выходить в сеть на скорости до 1 Гбит/с – скачивать «тяжелый» контент за секунды, с комфортом выходить в интернет с большего количества устройств, смотреть онлайн-фильмы в качестве 4K даже в вечернее время. Особенность гигабитной связи в том, что даже при значительных нагрузках на сеть скорость на любом домашнем девайсе у каждого члена семьи будет стабильно высокой: скорость интернета почти равна скорости чтения с жесткого диска.

«Мы уделяем особое внимание густонаселенным районам и жилмассивам. Новая сеть разгрузит сеть Wi-Fi и позволит «снежинцам» подключить свои домашние компьютеры, планшеты, ноутбуки к интернету на скорости до 1 гигабита в секунду. Они также смогут ежемесячно экономить на связи до 40%, объединяя цифровое телевидение, высокоскоростной домашний интернет и мобильную связь в единый пакет. Также с помощью гигабитного интернета краснообцы могут объединить все домашние устройства в экосистему и пользоваться множеством цифровых сервисов», - сказал технический директор МТС в Новосибирской области Андрей Арендаренко.

Для подключения высокоскоростного интернета требуется оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью 1 Гбит/сек.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.