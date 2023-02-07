МТС подключила к скоростному интернету более 100 тыс. семей в столичном регионе

МТС сообщила о расширении сети фиксированной связи в Московском регионе: в 2022 г. доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с получили еще 100 тыс. семей в Москве и 37 городах области. В общей сложности благодаря высокоскоростному интернету современными цифровыми сервисами в регионе могут пользоваться рекордные 4,7 млн домохозяйств.

Высокие скорости интернета стали доступны за счёт прокладки волоконно-оптических линий связи по технологии GPON в новых жилых комплексах и модернизации сети в старом жилом секторе.

Общая протяженность сети в столичной агломерации превысила 47,7 тыс. километров, увеличившись за год на 1,5 тыс. километров, что равно расстоянию от Москвы до Перми или Новороссийска.

Всего за прошлый год высокоскоростной интернет появился в 490 домах, в результате чего к сети GPON подключено уже более 94% домохозяйств в столице и до 70% в области в зависимости от конкретного городского округа.

Строительство сети домашнего интернета велось в различных районах Москвы, включая как сложившиеся локации, так и новые районы массовой застройки в Некрасовке, Коммунарке, Гольяново, Даниловском, Раменках, Перово и Куркино. К гигабитному интернету подключено жилье в крупных комплексах с числом квартир 1000 и более, таких как «Эталон-сити», «Хорошевский», «Некрасовка парк», «Кленовые аллеи», «Зиларт», «Андерсен», «Баланс», «Вестердам». Сеть активно строилась и в более компактных комплексах: «Гринада», Kazakov Grand Loft, «Шаболовский», Twice, «Акватория», а также в отдельных домах.

В области компания расширила сеть в близких к Москве городах Балашиха, Мытищи, Лобня, Химки, Одинцово, Подольск, а также в более отдаленных Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Серпухове, Дмитрове и Чехове.

«Высокоскоростной домашний интернет – обязательный элемент повседневной жизни и фундамент экосистемы сервисов МТС. Благодаря интернету по оптоволокну можно смотреть видео в высоком качестве, быстро скачивать «тяжелый» контент, пользоваться всеми функциями «умного дома», звонить через Wi-Fi-сеть в труднодоступных для мобильной связи местах, таких как высокие этажи или подвальные помещения, — сказал директор по конвергентным продуктам и маркетингу московского региона МТС Павел Плясенко. — Мы продолжим развитие сети фиксированной связи в регионе, чтобы наши клиенты могли свободно пользоваться возможностями нашей экосистемы на всей территории Московской агломерации».