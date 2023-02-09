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МТС запустила первый партнёрский конвергентный тариф в Тыве

МТС запустила партнерскую программу с одним из операторов фиксированной связи в Тыве – компанией «Тывасвязьинформ». Подключив домашний интернет, цифровое телевидение и мобильную связь одновременно, жители Кызыла смогут сэкономить на услугах до 40% и оплачивать их по принципу «одного окна».

Теперь в зоне покрытия «Тывасвязьинформа», а это практически весь многоэтажный жилой фонд Кызыла, горожане могут подключить домашний интернет на скорости 100 Мбит/сек, цифровое телевидение по технологии IPTV (порядка 150 каналов) c онлайн-кинотеатром Kion, а также мобильную связь МТС с большим пакетом минут и гигабайтов. Для абонентов предусмотрены и дополнительные опции. Так, партнёрская программа позволяет объединить близких в группу, и совместно пользоваться мобильным интернетом и пакетами минут. При этом звонить друг другу можно бесплатно и без ограничений.

«Если сравнить стоимость услуг связи по отдельности и стоимость пакета, выгода составит до 40%. А преимущества экосистемы МТС, такие как кешбэк, позволяют сэкономить ещё больше. Платить за домашний и мобильный интернет и все остальные услуги в тарифе можно со счёта телефона. Так что речь идёт ещё и об экономии времени и заботе о близких. Кызылчане могут, к примеру, включить в пакет и оплачивать мобильную связь для родителей, которые живут в сельской местности. Покрытие 4G от МТС сегодня распространяется на 80% населённых пунктов республики, в том числе – на малые и отдалённые. В свою очередь, один из лидеров республиканского рынка фиксированной связи «Тывасвязьинформ» обеспечивает быстрый интернет и качественный сервис в многоквартирных домах Кызыла», – сказал директор МТС в Тыве Экер Хертек.

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