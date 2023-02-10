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Фермеры села Дровосечное Орловской области вышли на связь

В селе Дровосечное Колпянского района, где проживает около 400 человек, появилось устойчивое покрытие 4G. МТС установила телеком-оборудование, которое позволяет селянам пользоваться современными цифровыми сервисами для бизнеса и работы, учебы и отдыха, включая государственные и финансовые порталы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Качественная голосовая связь и мобильный интернет впервые появились и на одном из старейших сельскохозяйственных предприятий Колпянского района АО «Заря». Это ключевое место работы жителей Дровосечного, которые передают опыт и секреты сельскохозяйственной отрасли из поколения в поколение.

«Цифровые технологии помогают повысить уровень качества жизни в небольших селах и деревнях. И мы планомерно продолжаем расширять географию покрытия. Например, за прошедший год в Орловской области мы построили и модернизировали сеть в более чем 20 сельских населенных пунктах. Тем самым мы поддерживаем и местное хозяйство, потому что экосистема МТС включает целый набор цифровых решений, которые позволяют не только быть на связи, но и дистанционно мониторить производственный процесс, проводить видеонаблюдение и внедрять современные технологии для развития предприятий», – сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов.

«В нашем хозяйстве трудятся целыми семьями, всего у нас почти сто человек работников. Мы активно используем ресурсосберегающие технологии, модернизируем материально-техническую базу, увеличиваем производительность. Для развития и оперативного реагирования в решении производственных процессов конечно же не последнюю роль играет связь, а чтобы поддерживать контакты с партнерами и поставщиками, нам необходимы современные средства коммуникаций, качественная связь и мобильный интернет. Теперь мы также сможем внедрять полезные цифровые технологии, чтобы повышать рентабельность и добиваться более высоких результатов», – отметил генеральный директор АО «Заря» Валерий Сергеев.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов.

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