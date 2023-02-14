«Мегафон»: видеоманы и стримеры смогут быстрее загружать контент

Инженеры «Мегафона» расширили полосу частот в диапазоне 1800 МГц более чем на 350 телеком-объектах в Санкт-Петербурге. Проведенные работы позволили увеличить пропускную способность сети и повысить скорости мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Оператор в два раза расширил частотную полосу в сетях LTE 1800, чем повысил качество услуг в 4G. Диапазон 1800 МГц – ключевой для развития сети. Модернизация инфраструктуры в этом диапазоне позволяет обеспечить наилучшее качество мобильных сервисов за счет проникающей способности частот. Эти частоты существенно улучшают покрытие сети, увеличивают ее емкость и повышают скорость мобильного интернета. По данным технических специалистов компании, после завершения работ средняя скорость передачи данных в городе выросла на 20%.

«Эффект от расширения частотной полосы можно сравнить с увеличением диаметра водопроводной трубы – значительно возрастает пропускная способность объекта. То есть, применимо к телекоммуникациям, если брать до и после, то за один и тот же период времени по каналу может пройти в несколько раз больше трафика, информация будет передвигаться по сети свободнее и загружаться быстрее. Особенно ярко эти улучшения смогут почувствовать видеоманы и стримеры, потребляющие в моменте большие объемы данных – трафик будет доходить до пользователя быстрее и без задержек», – отметил Владимир Бакалов, директор «Мегафона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Модернизация стала ответом на увеличение трафика и растущие потребности абонентов – на сегодня уже более 97% всего объема передачи данных в Санкт-Петербурге приходится именно на сеть 4G.

Инфраструктурные мероприятия также расширили возможности звонков в VoLTE (голос в сети четвертого поколения). Эта технология обеспечивает мгновенное соединение и более четкий звук во время разговора. На данный момент таким современным способом совершается более 67% звонков среди петербуржских абонентов «Мегафона».

***

МегаФон – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.