Соискатели на HeadHunter смогут подтвердить свои знания английского

Российская платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter в партнерстве с Alibra School предоставила всем соискателям опцию подтверждения знания английского языка на любом уровне владения. Об этом CNews сообщили представители HeadHunter.

Соискатели на HeadHunter теперь могут подтверждать свое владение английским языком на любом уровне от А1 до С2, пройдя соответствующий тест, составленный экспертами Alibra School. Бесплатная опция доступна соискателям любой профессии на мобильных платформах HeadHunter как при создании нового резюме, так и при редактировании текущего или архивного. Время прохождения теста ограничено 10 минутами, количество попыток – один раз в течение месяца.

После успешного прохождения теста в резюме соискателя появится галочка и сообщение о подтверждении уровня владения английским языком, выделенное зеленым цветом. Все это увидят работодатели при просмотре резюме. Подтверждение владения английским языком действует в течение одного года. Если соискатель не сможет пройти тест, то это никак не отразится на форматировании его резюме и его позициях в поисковой выдаче HeadHunter, при этом ему будет предложено пройти обучение в Alibra School на специальных выгодных условиях.

«Мы в HeadHunter активно работаем над валидацией навыков соискателей, чтобы работодатель получал подтвержденный по навыкам талант, а соискатель в случае недостаточного владения навыками имел возможность после тестирования поучиться, - сказала Марина Дорохова, лидер направления «Навыки» на HeadHunter. – Требование к знанию английского языка – одно из самых распространенных у работодателей, в прошлом году оно встречалось в 365 тыс. вакансий. Теперь рекрутеры смогут сразу понимать реально подтвержденные знания кандидатов и сосредоточиться во время собеседования на других навыках».

«Более 22 лет нашей миссией является эффективное обучение языкам для самых разных жизненных задач. Один из самых важных и востребованных языков всегда был и остаётся английский. Значительная часть студентов Alibra School учат английский для повышения своих квалификации и ценности как специалиста и получения более высокооплачиваемой работы, а также для подготовки к международным экзаменам и переездам, – отметил Евгений Никипелов, директор Alibra School. – В основе нашего подхода лежат современные эффективные научные методы изучения языков. Благодаря логико-ассоциативному подходу грамматика воспринимается просто и запоминается естественным образом, без механического заучивания. Новые слова остаются в памяти навсегда за счет системы семикратных интервальных повторений, интегрированной в мобильном приложении. Полученные знания можно оттачивать на интерактивной онлайн-платформе, где отображается весь прогресс ученика. С методикой Alibra School в разы экономятся силы и время, при этом результаты обычно превосходят все ожидания. Мы рады реализовать совместный проект с такой серьезной платформой как hh.ru. Уверен, такое сотрудничество принесет большую пользу и соискателям, и рекрутерам, и компаниям в целом».

В конце 2022 г. в рамках Skill-based направления HeadHunter стала доступна опция подтверждения навыков владения Excel. За три месяца почти 12 тыс. соискателей подтвердили свои навыки Excel, успешным становится почти каждый третий (30%) тест.

***

HeadHunter — российская платформа онлайн-рекрутинга, клиентами которой являются свыше 515 тыс. компаний. База компании содержит 60 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в течение 2022 г. составило свыше 870 тыс. ежемесячно. HeadHunter – аккредитованная Министерством цифрового развития ИТ-компания, она включена в Реестр аккредитованных ИТ-компаний России.

Alibra School – участник рынка образования с 2000 г., собравший вместе более 800 преподавателей иностранных языков. За 22 года школа успешно выпустила более 300 тыс. учеников. В Alibra School можно изучить самые востребованные языки мира: английский, китайский, немецкий, французский, итальянский, испанский, турецкий, арабский, иврит и русский как иностранный. Обучение доступно в группах или индивидуально как для взрослых, так и для детей от шести лет. Преподаватели школы являются выпускниками топовых вузов мира: МГУ, СПГУ, Оксфорда и др. Обучение доступно как в онлайн-формате, так и очно в школах в Москве и Казани.