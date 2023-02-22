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«Мегафон» увеличил пропускную способность в популярных социальных сетях и мессенджерах

«Мегафон» увеличил пропускную способность в каналах связи с сервисами VK на 45% и с Telegram на 40%. Это позволит сократить минимальную задержку сигнала и ускорить загрузку данных в мессенджерах, социальных сетях, образовательных, игровых и других популярных онлайн-сервисах. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

«Мегафон» расширил количество подключений к узлам связи и дата‑центрам VK в Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Иркутске и Хабаровске. В результате пропускная способность в онлайн-сервисах увеличилась на 45%. Широкий канал связи даёт лучшие скорости и сокращает время отклика сервера. Пользователи смогут быстрее скачивать и загружать файлы, вести прямые трансляции и играть в онлайн-игры с минимальными задержками.

Интерес абонентов мобильной связи к VK растёт из года в год. В январе 2023 г. трафик увеличился на 62% по сравнению с тем же месяцем 2022 г. Наиболее популярными среди проектов VK являются «Одноклассники» и «Вконтакте». Пользователи этих социальных сетей активно потребляют «тяжёлый» контент, например, в январе 2023 г. видеотрафик в сервисе «Вконтакте» вырос почти в 2,5 раза по сравнению с январём 2022 г.

Также специалисты «Мегафона» увеличили пропускную способность в Telegram на 40% до 1400 Гб/с. На протяжении последних 11 месяцев Telegram остаётся самым популярным сервисом мгновенных сообщений — расширение каналов для пропуска трафика призвано обеспечить абонентов высоким качеством работы при растущих нагрузках в мессенджере. Так, в январе 2023 г. абоненты потратили в мессенджере в три раза больше трафика, чем год назад.

«Мы не только активно строим и модернизируем сотовую инфраструктуру, но и улучшаем качество работы популярных онлайн-сервисов на нашей сети. Ежедневно с помощью мобильного интернета наши абоненты скачивают и отправляют друг другу тысячи гигабайт контента, поэтому для нас важно обеспечить пользователей лучшим сервисом для комфортного использования мобильных приложений и вэб-ресурсов», — сказал Алексей Титов, технический директор «Мегафона».

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.

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