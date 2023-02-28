«Мегафон» ускорил мобильный интернет к сезону зимней рыбалки на Сахалине

Инженеры «Мегафона» завершили работы по модернизации сети в устье реки Найбы Долинского района Сахалинской области. Теперь в одном из самых популярных мест для отдыха и рыбалки появился скоростной мобильный интернет, что позволит местным жителям и гостям региона пользоваться всеми цифровыми сервисами оператора.

На Сахалине более 60 тыс. рек, во многие из которых рыба заходит на нерест, поэтому сюда, рассчитывая добыть отличный улов, устремляются любители «тихой охоты» из числа местных жителей и из других территорий. Найба — третья по протяжённости река на острове. Она входит в число наиболее популярных мест не только для зимней рыбалки, но и для активного отдыха в течение всего года.

«Зимняя рыбалка на Сахалине начинается с конца ноября и длится вплоть середины апреля. Озера и реки острова – настоящая гордость Сахалина, сюда приглашают гостей региона, здесь проводят свои выходные дни сахалинцы. Поэтому мы продолжили модернизацию сети в популярных рекреационных зонах и запустили мобильный интернет в устье Найбы к сезону зимней рыбалки. Ведь одним из основных правил при выборе удачного рыбного места является наличие мобильной связи. Благодаря ей вы сможете при необходимости вызвать помощь, следить за прогнозом погоды в режиме онлайн, получать срочные уведомления о режимах ЧС, а также делиться трофейным уловом с близкими в мессенджерах и соцсетях», — сказала директор «Мегафона» в Сахалинской области Юлия Иваницкая.