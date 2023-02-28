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Пенсионеры Горного Алтая переходят в онлайн

Аналитики «Мегафона» установили, что жители республики старше 60 лет все чаще пользуются девайсами с быстрым интернетом. Количество смартфонов у абонентов этой возрастной группы за год увеличилось на 20%. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

В топ 10 самых популярных гаджетов в регионе у абонентов старшего поколения сегодня входят лишь две модели без сенсорного экрана. На февраль 2023 г. рейтинг наиболее востребованных устройств выглядит следующим образом: Xiaomi Redmi 9A; Xiaomi Redmi 9C NFC; Samsung Galaxy A11; Samsung Galaxy A12; Huawei Y5 Lite (2018).

Благодаря активному использованию смартфонов растет и объем мобильного трафика, используемого возрастными жителями Республики Алтай. На данный момент они ежемесячно прокачивают около 100 ТБ. Чтобы потратить такое количество трафика необходимо ежедневно в течение почти 6 лет смотреть видео в HD разрешении.

Согласно статистике «Мегафона», женщины старше 60 лет практически в два раза охотнее общаются в мессенджерах и изучают социальные сети, чем мужчины. При этом доля пользователей смартфонов среди женщин также заметно выше и составляет 66%, по сравнению с мужчинами – 34%. Если говорить о населенных пунктах, то лидерами по цифровизации старшего поколения стали Горно-Алтайск, Майма, Кызыл-Озек, Чемал и Усть-Сема.

«Статистика показывает, что пенсионеры активно осваивают технологии: за год потребление трафика на одного пользователя в регионе увеличилось на 17%. Мы, в свою очередь, учитываем растущие потребности, поэтому за счет модернизации действующего оборудования улучшаем пропускную способность сети, а также наращиваем скорость мобильного интернета в регионе. С конца прошлого года возможность пользоваться высокоскоростным интернетом стала доступна жителям сел Кош‑Агач, Уланган, Усть‑Кан, Усть‑Кокса, а также абонентам сел Озерное, Усть‑Сема, Анос, Ареда, поселков Рыбалка и Барангол», — сказала Мария Занько, директор МегаФона в Алтайском крае и Республике Алтай.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.

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