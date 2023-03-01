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Семь поселений Красноярского края получили улучшенную мобильную сеть

«Мегафон» модернизировал связь в селах Богучанского, Партизанского, Шарыповского, Ермаковского, Емельяновского, Сухобузимского и Курагинского районов. Оператор запустил базовые станции 4G и улучшил качество телеком-инфраструктуры для более 20 тыс. жителей. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Оператор расширил покрытие, увеличил емкости сети LTE и повысил скорость мобильного интернета в семи поселениях. Улучшения прошли в Нижнем Суэтуке, Тюхтете, Сухобузимском, Арейском, Холмогорском, Партизанском и Богучанах. По данным оператора, с развитием связи четвертого поколения (4G) здесь наблюдается заметный рост пользовательской активности в интернете – до 35%. Для сравнения в Красноярске этот показатель за последние три месяца составляет порядка 10%.

Вдали от крупных населенных пунктов сельчанам теперь стали доступнее просмотры фильмов на мобильных устройствах в HD-качестве без задержек, общение в мессенджерах и социальных сетях, дистанционная учеба или работа, покупки в маркетплейсах и мобильный банкинг. Улучшения на сети позволяют оператору контролировать и общую нагрузку на базовые станции, равномерно распределяя трафик. Особенно это актуально в выходные и праздничные дни, когда традиционно абоненты больше времени проводят онлайн. Например, в Богучанах объем гигабайт в субботу и воскресенье на 10% выше, чем в будние дни.

Более комфортными в краевых населенных пунктов стали и разговоры с близкими. Кроме стандартных голосовых вызовов в сети 2G им доступны и «цифровые» звонки с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE). В среднем, за месяц модернизированные села общаются свыше 3 млн минут, основную долю устройств для коммуникаций приходится на смартфоны (83%). Самые востребованные моделями гаджетов здесь – Xiaomi Redmi, 9A Samsung Galaxy A12, Huawei Honor 10 Lite и Apple iPhone 11.

«Мы продолжаем комплексное развитие инфраструктуры в регионе, особое внимание уделяя запуску базовых станций в малых населенных пунктах. Модернизация локальной сети повышает уровень цифровизации региона в целом, уравнивает цифровые возможности мегаполиса и села, усиливает комфорт в решении бытовых вопросов наших абонентов. За последний год эти улучшения смогли оценить пользователи более 160 населенных пунктов», – сказал директор «Мегафона» в Красноярском крае Андрей Ким.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.

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