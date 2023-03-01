Сеть «Максимателеком» начала работу на всем протяжении БКЛ

«Максимателеком», оператор публичной сети Wi-Fi и провайдер цифровых сервисов в подвижном составе, объявил о запуске сети на всем протяжении Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. С момента начала движения поездов пассажиры самой протяженной кольцевой линии метро в мире могут пользоваться стабильным доступом в интернет по технологии Wi-Fi.

«Максимателеком» реализовал полное покрытие новой линии беспроводной сетью передачи данных. В каждом вагоне поезда пассажирам доступно подключение к сети Wi-Fi. Благодаря этому они могут на комфортной скорости смотреть онлайн-видео, слушать музыку, использовать привычные приложения, в том числе в часы пик. Кроме того, ресурс сети предоставляется для непрерывной работы служебных сервисов метрополитена.

Бесперебойность и качество связи «Максимателеком» на БКЛ обеспечивают более 200 современных базовых станций, а технологическая инфраструктура оператора объединяет 150 км оптического и 120 км электрического кабеля. Современными точками доступа оснащены все составы, курсирующие на новой линии. Например, в поезда «Москва 2020» радиооборудование и цифровые решения устанавливаются еще на этапе заводской сборки. Это сокращает время запуска подвижного состава в эксплуатацию и позволяет быстро развернуть необходимые сервисы сразу с момента выхода поезда на линию.

«Участие в таком масштабном и ответственном проекте по цифровизации самой протяженной кольцевой линии метро в мире стало для нас знаковым. В нем были задействованы сотни специалистов, главная задача которых – своевременно предоставить миллионам пассажиров БКЛ востребованный городской сервис, а также обеспечить новый сегмент столичного метрополитена функциональной цифровой инфраструктурой и надежной связью. На основе сети «Максимателеком» сегодня не только предоставляются привычные услуги для пассажиров, но и создается основа для развития информационных систем крупнейшего предприятия транспортного комплекса Москвы», — отметил Борис Вольпе, генеральный директор компании «Максимателеком».

«Большая кольцевая линия — грандиозный инфраструктурный проект, который позитивно повлияет на жизнь москвичей. С БКЛ можно сэкономить в поездках до 45 минут в день. Ожидаем, что в перспективе по Большому кольцу будет совершаться 2,3 млн поездок в день. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы с партнерами со дня открытия новой линии обеспечили для людей самые современные сервисы и услуги, включая стабильный доступ к бесплатному интернету во всех вагонах», — сказал Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта.

В качестве технологии для организации радиосвязи на протяженной инфраструктуре метро используется Track Side Network. Она разработана специально для рельсового транспорта и позволяет эффективно организовать выделенную беспроводную сеть связи для внедрения служебных и пассажирских решений в тоннелях и подвижном составе.

Например, на основе беспроводной сети передачи данных «Максимателеком» такого типа в метро помимо доступа в интернет развиваются различные пассажирские и технологические сервисы с целью повышения комфорта пассажиров, в частности, сервис оценки загруженности вагонов, трансляция видеоконтента на экранах и другие.

На данный момент сеть Wi-Fi MT_FREE в Москве работает на всех действующих линиях метро, включая БКЛ, МЦК, на МЦД, Аэроэкспрессе, поездах ЦППК, а также в автобусах, электробусах и трамваях со специальным стикером.

В конце 2022 г. «Максимателеком» упростил подключение к Wi-Fi в поездах метро — пассажирам теперь не надо менять настройки телефона при первом подключении к MT_FREE, а после пересадки не нужно еще раз проходить авторизацию.