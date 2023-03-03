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Платформа Webinar завершила интеграцию с основными почтовыми клиентами

Российские разработчики решений для бизнес-коммуникаций Webinar Group и CommuniGate Systems объявляют об интеграции платформы Webinar и почтово-календарного сервиса, входящего в состав платформы корпоративных коммуникаций и совместной работы Communigate Pro. Ранее Webinar Group добавила возможность создания онлайн-встреч из календарей Google и Microsoft Outlook для Windows, macOS и Linux.

Теперь пользователи смогут в два клика создать онлайн-встречу в сервисе Webinar Meetings, отправить приглашение прямо из календаря, а участники смогут присоединиться к онлайн-собранию прямо из приглашения.

Генеральный директор CommuniGate Systems Владимир Бургов: «Мы не прекращаем работы по созданию программных комплексов, закрывающих все или большинство потребностей заказчика. Наш продукт обладает возможностью бесшовной интеграции с различными бизнес-системами и сторонними коммуникационными сервисами, мы продолжаем развивать экосистему и решили совместить две платформы - CommuniGate Pro и Webinar. Мы рады, что Webinar Group пополнила ряды наших технологических партнеров и помогает создавать удобный и надежный коммуникационный сервис».

Владимир Карпенко, руководитель направления On-premise и Meetings компании Webinar Group: «В 2023 г. приоритетом в развитии экосистемы Webinar является соответствие требованиям сегмента Enterprise. Мы стремимся к тому, чтобы предоставить все возможные виды бизнес-коммуникаций на базе одной платформы. Поэтому важно обеспечить интеграцию с другими программными продуктами».

Коммуникационная платформа для совместной работы CommuniGate Pro обеспечивает пользователям полный спектр сервисов: электронную почту, мгновенные сообщения, голосовую связь, календари, контакты, задачи и заметки, доступ к видеокоммуникациям, общий доступ к корпоративному контенту, облако файлов, а также контакт-центр в «одном окне». Среди клиентов CommuniGate Systems — Государственная Дума России, МВД, РЖД, «Курьер сервис экспресс», образовательные организации и др. Мультипротокольный коммуникационный сервер CommuniGate Pro зарегистрирован в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 5 сентября 2016 г., регистрационный номер 7112 и сертифицирован ФСТЭК России (Сертификат соответствия № 3420 от 3 июля 2015 г., срок действия до 3 июля 2023 г.).

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Webinar Group — российская платформа для бизнес-коммуникаций компаний. С июля 2022 г. компания входит в цифровую экосистему группы МТС. Webinar Group предлагает решения для проведения онлайн-встреч и совещаний, вебинаров, организации смешанного обучения, а также проведения крупных виртуальных и гибридных мероприятий. Сервисы зарегистрированы в реестре отечественного ПО и имеют собственную серверную инфраструктуру на территории России. За год на платформе проходит около 2 млн онлайн-мероприятий, в которых принимают участие до 30 млн участников.

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