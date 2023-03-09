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МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом поселки в Красноярском районе Самарской области

Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении покрытия LTE в Красноярском районе Самарской области. В селе Молгачи сеть 4G появилась впервые, а в ряде сел и садовых товариществах района скорость мобильного интернета выросла на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После установки новых базовых станций 4G высокоскоростной интернет впервые появился в селе Молгачи и СНТК «Зеленая роща», где до недавнего времени не было устойчивого покрытия сети мобильных операторов. Теперь жители района, дачники и туристы смогут оставаться на связи, комфортно пользоваться мобильным интернетом, общаться по видеосвязи и использовать необходимые цифровые сервисы.

Работы по усилению сети МТС также прошли в самых крупных населенных пунктах Красноярского района – в поселках Мирный и Новосемейкино. Повышение скорости мобильного интернета и улучшение качества голосовой связи заметили и в популярных у туристов селах Красный Яр и Новый Буян. Первый известен остатками Красноярской крепости и музеем каменных изваяний, в Новом Буяне сохранилось здание старинного спиртозавода, а в окрестностях проходят конные прогулки от местной экофермы.

«Красноярский – один из крупнейших по населению и территории районов Самарской области. Здесь расположены сельскохозяйственные производства, дачные массивы, есть множество исторических локаций, привлекательных для туристов. Поэтому мы активно усиливаем сеть там, где трафик растет наиболее интенсивно, и расширяем покрытие 4G, чтобы жители малых населенных пунктов могли пользоваться всеми современными технологиями для работы, удаленного обучения и досуга, включая сервисы экосистемы МТС», — сказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Модернизация в Красноярском районе является частью большой программы МТС по расширению зоны покрытия 4G в Самарской области.

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