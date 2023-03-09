МТС разогнала мобильный интернет для молодоженов в Сосногорске

МТС сообщила о продолжении программы модернизации сети LTE в Сосногорске. После обновления оборудования скорость мобильного интернета выросла почти на треть в районе отделения ЗАГС и семейного парка «Югыд лун».

Специалисты МТС расширили сеть LTE в 5 и 6 микрорайонах Сосногорска, что позволило обеспечить доступ к высокоскоростному мобильному интернету для жителей многоквартирных домов и частного сектора в районе улицы Вокзальная. Кроме того, быстрый интернет 4G стал доступен в отделении ЗАГС и на территории парка «Югыд лун», где любят проводить фотосессии молодожены после церемонии бракосочетания.

Семейный парк «Югыд Лун» – излюбленное место для прогулок у жителей и гостей Сосногорска всех возрастов. По всей территории протекают водные каналы, через которые перекинуты живописные деревянные мостики. Вдоль многочисленных аллей парка расположились скульптуры героев коми эпоса и русских народных сказок. Одним из основных арт-объектов является «Дерево любви», ствол которого изготовлен из мелких деталей – символичных свадебных колец, а листочки на веточках – это своеобразные обереги, которые развешивают молодожены, указывая на них свои имена и дату свадьбы.

«Югыд лун» – одно из мест притяжения как для жителей города, так и для его гостей. Благодаря проведенным работам не только новобрачные, но и другие посетители парка теперь смогут быстро размещать в социальных сетях атмосферные фотографии у каскадного водопада или знаменитого арт-объекта «Дерево любви». Быстрый мобильный интернет, позволяющий за несколько секунд загружать тяжелый контент, общаться по видеосвязи и пользоваться различными онлайн-сервисами, становится неотъемлемой составляющей комфортной жизни, поэтому мы планомерно развиваем сеть и улучшаем качество связи в регионе. В 2023 г. МТС продолжит работы по увеличению ёмкости и покрытия сети в Сосногорске», – сказал директор МТС в Республике Коми Дмитрий Сидоренко.