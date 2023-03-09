«Яндекс маркет» запускает акселератор для блогеров: сервис научит их создавать интересный контент для массовой аудитории

«Яндекс маркет» начал тестировать программу поддержки начинающих блогеров, с помощью которой они научатся создавать интересный и полезный контент для широкой аудитории — к примеру, это обзоры товаров, видео с их распаковкой, интеграции брендов в посты для соцсетей. Сервис запустил этот проект совместно с рекламным агентством WildJam. В первой группе школы блогеров будет несколько десятков креаторов, они начнут обучение в марте 2023г. Например, узнают, какие бывают форматы блогерского контента, как организовать съемочный процесс и выбрать тему, которая заинтересует как можно больше пользователей в интернете. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс маркета».

«Маркет» создаст закрытое сообщество для участников проекта, чтобы они могли обмениваться опытом друг с другом, задавать вопросы про контент и получать полезные советы. Во время обучения сервис будет платить блогерам вознаграждение за создание контента, а после может предложить постоянное сотрудничество тем, кто проявит себя лучше всех.

Обучающая программа для блогеров — это новый шаг сервиса в развитии социальной коммерции. Маркетплейс запустил это направление в конце 2022 г., тогда магазины и бренды получили возможность размещать на сервисе шоты — короткие видео про товары. Например, в таком ролике можно рассказать про особенности товара или показать его распаковку. Покупатель может сразу перейти из шота в карточку товара, чтобы узнать о нем больше и заказать. Сейчас такие видео сервис показывает только части покупателей, скоро ролики станут доступны всем, кто пользуется маркетплейсом. С помощью программы поддержки блогеров «Маркет» планирует создать сообщество креаторов, которые будут помогать сервису делать качественный контент — в том числе шоты. После тестового запуска сервис планирует сделать программу регулярной и набирать на нее новых участников.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, на котором доступно больше 47 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На сервисе продают товары примерно 44 тыс. магазинов-партнеров. Маркетплейс может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на «Маркете» можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а также в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет».