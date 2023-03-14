«Мегафон»: интернет-трафик на автодороге «Байкал» в Иркутской области вырос на 21%

В поездках по федеральной дороге «Байкал» жители и гости Иркутской области стали чаще пользоваться мобильным интернетом. К таким выводам пришли аналитики «Мегафона» после изучения обезличенных данных с базовых станций вдоль ключевой автомагистрали региона.

За последний год автопутешественники нарастили интернет-трафик на федеральной трассе «Байкал» на 21%. На сегодняшний день в среднемесячном расчете он составляет около 415 ТБ. Этого объема достаточно, для того чтобы 47 тыс. пользователей могли посмотреть фильм «Чебурашка».

По данным «Мегафона», автопутешественники в дороге чаще предпочитают слушать музыку через стриминговые сервисы, пассажиры смотрят потоковое видео и общаются в мессенджерах.

При этом потребности в традиционной голосовой связи у автомобилистов не выросли: за год продолжительность разговоров в пути осталась на прежнем уровне. За разговорами во время поездок жители и гости Иркутской области все также ежедневно проводят чуть больше 340 тыс. минут.

Устойчивую голосовую связь и скоростной мобильный интернет на региональном участке автодороги «Байкал» обеспечивают порядка 60 базовых станций «Мегафона». В прошлом году оператор модернизировал телеком-оборудование на ключевой транспортной артерии региона, запустив дополнительный «дальнобойный» слой LTE с радиусом действия до 35 километров. Благодаря расширению покрытия 4G поездки жителей и гостей региона стали более безопасными и комфортными. Подготовка оборудования к работе в период летних пиковых нагрузок позволит путешественникам пользоваться в дороге навигаторами, слушать онлайн музыку и аудиокниги и пользоваться другими полезными приложениями.