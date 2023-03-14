«Мегафон» ускорил интернет на Кольском полуострове

«Мегафон» расширил сеть и запустил дополнительные базовые станции LTE вдоль автотрассы 47K-075 на территории Кольского района, связывающей Междуречье и Полярный. В результате проведенных работ улучшено покрытие стратегического направления, по которому передвигаются не только мурманчане, но и рабочие ключевой стройки региона в Белокаменке.

Новые объекты связи помогли охватить сетью LTE не только участок трассы регионального значения, но и ускорить 4G интернет «Мегафона» в селе Белокаменка и в «Центре строительства крупнотонажных морских сооружений» (ЦСКМС), где работает первый в мире завод по серийному производству линий для сжижения природного газа на основаниях гравитационного типа.

Базовые станции работают сразу в трех диапазонах: 1800, 2100 и 2600 МГц. Объекты связи гарантируют высокие скорости интернета и качество покрытия в радиусе несколько десятков километров. Теперь абоненты компании, находясь в дороге, могут общаться через мессенджеры, пользоваться навигацией и всеми необходимыми в пути цифровыми сервисами на средней скорости до 35 Мбит/с.

«В дороге одним из гарантов безопасности являются уверенная голосовая связь и стабильный мобильный интернет. Наша задача – предоставить абонентам компании доступ к качественным услугам связи на протяжении всего пути следования к месту работы или проживания», – отметил Владимир Чуйко, директор «Мегафона» в Мурманской области.