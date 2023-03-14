МТС на треть разогнала мобильный интернет в Петрозаводске

МТС увеличила скорость мобильного интернета в Петрозаводске в среднем на треть. Благодаря масштабному обновлению оборудования жители карельской столицы получили возможность комфортнее пользоваться современными цифровыми сервисами, быстрее загружать «тяжелый» контент, приложения, видео, музыку и фотографии. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Скорость мобильного интернета заметно увеличилась в густонаселенных жилых микрорайонах, социальных учреждениях и на городских магистралях Петрозаводска. Кроме того, интернет стал быстрее в офисных зданиях, торговых центрах и на крытых парковках, где ранее из-за особенностей архитектуры сооружений сигнал мог быть недостаточно устойчивым.

Увеличение скорости и зоны LTE-покрытия также расширило доступ абонентов к технологии высококачественной передачи голоса VoLTE, которая дает возможность разговаривать по телефону, не прерывая интернет-сессии.

Перевод частот, которые изначально предназначались для сетей 3G, под высокоскоростные сети LTE (рефарминг), можно сравнить с расширением автомобильной дороги, в результате которого увеличивается ее пропускная способность, как и емкость сети. Такое обновление также позволяет улучшить покрытие на местности и усилить проникновение сигнала внутри зданий: базовая станция LTE на новой частоте имеет больший радиус действия.

«Потребление интернет-трафика в Петрозаводске стремительно растет, поэтому мы планомерно работаем над развитием сети и улучшением качества связи. Анализируя загрузку базовых станций, в том числе с помощью технологий сбора больших обезличенных данных и искусственного интеллекта, мы проводим необходимые работы по модернизации оборудования в ключевых локациях потребления трафика. Приоритетная задача МТС в Карелии – предоставить жителям и гостям региона возможность комфортно пользоваться современными цифровыми сервисами», — сказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белорусии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.