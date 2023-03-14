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В день запуска БКЛ в Москве бесплатным Wi-Fi в поездах воспользовался каждый 11 пассажир

С момента полного запуска движения на Большой кольцевой линии Московского метрополитена пассажиры более 80 тыс. раз подключились к единой беспроводной сети «Максимателеком» в поездах. Общий трафик составил свыше 10 ТБ данных.

Только в первый день работы самой протяженной кольцевой линии метро в мире пассажиры скачали свыше 1,5 тыс. Гб, а доступом по технологии Wi-Fi в подвижном составе воспользовался каждый 11 пассажир БКЛ. При этом максимальная скорость в сети MT_FREE на пользователя составила свыше 150 Мбит/сек. С помощью привычного сервиса пассажиры могут смотреть видео, слушать музыку и оставаться на связи в поездах.

Бесперебойный доступ в интернет на БКЛ обеспечивают больше 200 базовых станций. Инфраструктура сети также предоставляется для непрерывной работы служебных сервисов метрополитена, включая трансляцию видеоконтента на экранах в вагонах, систему информирования пассажиров и других.

«Мы совершенствуем и расширяем внедрение лучших цифровых сервисов в городском транспорте по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. Привычный для москвичей бесплатный Wi-Fi заработал во всех вагонах метро на БКЛ с первых же дней. Сейчас бесплатный интернет работает не только в метро, но и на других видах городского транспорта Москвы. В пути вы всегда можете оставаться на связи, решать рабочие вопросы, смотреть видео или слушать музыку. Это очень удобно», — сказал Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта.

«С первого дня работы нашей сети на БКЛ доступ в интернет по технологии Wi-Fi в поездах показывает высокую востребованность среди пассажиров. Единая сеть MT_FREE стала неотъемлемой частью цифрового стиля жизни москвичей и способствует привлекательности общественного транспорта Москвы. Сервисы на базе инфраструктуры «Максимателеком» позволяют поддерживать высокий уровень комфортности поездок и обеспечивать сквозную цифровизацию транспортного комплекса», — отметил Борис Вольпе, генеральный директор «Максимателеком».

В основе беспроводной сети «Максимателеком» лежит технология Track Side Network. Она разработана специально для рельсового транспорта и позволяет эффективно организовать выделенную беспроводную сеть связи для внедрения служебных и пассажирских решений в тоннелях и подвижном составе.

Сеть Wi-Fi MT_FREE в Москве доступна на всех действующих линиях метро, включая БКЛ, МЦК, на МЦД, «Аэроэкспрессе», поездах ЦППК, а также в автобусах, электробусах и трамваях со специальным стикером.

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