Финансовые результаты VK за IV квартал и 2022 год

В 2022 г. выручка VK выросла на 19% до 97,8 млрд руб. по сравнению с 2021 г. Основным источником роста выручки стала онлайн-реклама. Об этом CNews сообщили представители VK.

В 2022 году выручка от онлайн-рекламы увеличилась на 29% до 56,9 млрд руб. по сравнению с 2021 г. Рекламная выручка увеличилась за счет притока рекламодателей в связи с ростом аудитории и ее вовлеченности на основных площадках VK. Наиболее активным среди рекламодателей VK продолжает оставаться сегмент среднего и малого бизнеса (СМБ), который вырос в 2,1 раза год к году.

В 2022 г. скорректированный показатель EBITDA увеличился на 8,9% до 20 млрд руб. по сравнению с 2021 г. (рентабельность по EBITDA составила 20,4%) благодаря росту рентабельности в сегментах «Образовательные технологии» и «Технологии для бизнеса» на 15 и 17 процентных пунктов год к году соответственно.

Совокупный убыток сократился с 15,3 млрд руб. до 2,9 млрд руб. в 2022 г., в том числе за счет реструктуризации и оптимизации активов компании.

По состоянию на конец 2022 г. пользователи сервисов VK составляли более 90% месячной аудитории Рунета. Компания нарастила аудиторию площадок с одновременным ростом вовлеченности пользователей. В IV квартале 2022 г. средняя дневная аудитория сервисов VK составила рекордные 73 млн. пользователей, что на 18% больше, чем в IV квартале 2021 г. В IV квартале 2022 г. пользователи провели на 18% больше времени в сервисах VK по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.: Time Spent составил в среднем 3,4 млрд минут в день.

Рост ключевых аудиторных показателей был обеспечен реализацией обновленной стратегии VK по укреплению лидерства на рынке контентных развлекательных и образовательных ИТ-продуктов, а также активным развитием в сегментах инновационных решений для бизнеса.

Как распределилась выручка по сегментам

Выручка сегмента «Социальные сети и контентные сервисы» в 2022 г. выросла на 22% по сравнению с 2021 г. и достигла 75,1 млрд руб.. Основным драйвером роста выручки стала онлайн-реклама. Выручка сегмента также включает выручку от проектов «Дзен» и «Новости» с момента их приобретения в начале сентября 2022 г.

«Вконтакте» остается одним из главных источников выручки и сохраняет лидирующую позицию среди социальных сетей в России. В IV квартале 2022 г. средняя месячная аудитория «Вконтакте» в России выросла на 9,6% по сравнению с IV кварталом 2021 г. до рекордных 79,5 млн пользователей. Средняя дневная аудитория выросла на 8,9% по сравнению с IV кварталом 2021 г. до рекордных 51,1 млн пользователей. Рост аудитории и ее вовлеченности привел к росту выручки «Вконтакте» на 29% в 2022 г. и на 31% в IV квартале 2022 г.

Средняя месячная аудитория «Одноклассников» в России в четвертом квартале 2022 г. составила 36,6 млн человек. Аудитория демонстрирует высокую вовлеченность: за IV квартал 2022 г. пользователи отправили друг другу более 8,3 млрд виртуальных подарков, 614 млн открыток и 543 млн стикеров.

Средняя месячная аудитория ленты «Дзена» в 2022 г. составила 70 млн человек, а количество активных авторов удвоилось до 100 тыс. в неделю.

«Почта Mail.ru» остается крупнейшим почтовым сервисом в России. Аудитория продукта продолжает расти: в IV квартале 2022 г. средняя дневная аудитория выросла на 5% по сравнению с IV кварталом 2021 г. до 18 млн пользователей. Средняя месячная аудитория выросла на 5% за аналогичный период до 50 млн. В IV квартале 2022 г. выручка почтового сервиса выросла на 28% по сравнению с IV кварталом 2021 г. и впервые превысила 1 млрд руб.

Ежедневные просмотры «VK клипов» в IV квартале 2022 г. выросли на 127% по сравнению с IV кварталом 2021 г. до 836 млн. Количество опубликованных клипов увеличилось за аналогичный период на 346%, а число создателей контента выросло на 133%.

Выручка сегмента «Образовательные технологии» выросла на 4% в 2022 г. до 11 млрд руб. Скорректированный уровень EBITDA перешел в положительную зону с показателем в размере 337 млн рублей, увеличив рентабельность EBITDA на 15 процентных пунктов к 2021 г. до 3%.

В IV квартале 2022 г. с учетом растущего фокуса VK на предоставлении технологий для бизнеса и роста их доли в выручке компании, различные B2B-сервисы, которые развиваются внутри под брендом VK Tech, были выделены в отдельный сегмент - «Технологии для бизнеса». Ранее они были частью сегмента «Новые инициативы». Сегмент «Технологии для бизнеса» стал самым быстрорастущим сегментом VK в 2022 г., его выручка увеличилась на 83% год к году до 5,8 млрд руб.. При этом в IV квартале 2022 г. выручка более чем удвоилась по сравнению с четвертым кварталом 2021 года.Рентабельность по EBITDA сегмента увеличилась на 17 процентных пунктов год к году и составила 20% в 2022 г. Главным драйвером роста направления стали сервисы для корпоративных коммуникаций на платформе VK WorkSpace. В IV квартале 2022 г. выручка от них выросла более чем в три раза, а доля сервисов в общих доходах направления превысила треть. Выручка от облачных сервисов VK Cloud увеличилась в два раза за аналогичный период.

В IV квартале 2022 г. сегмент «Новые инициативы» был переформирован в «Новые бизнес направления». Он представляет недавние запуски или приобретения, а также активы, которые по отдельности не являются существенными при анализе деятельности VK. Данный сегмент находится в активной инвестиционной фазе. В него входят в том числе такие новые продукты как российская игровая площадка VK Play, магазин приложений RuStore, а также другие активы: сервис объявлений «Юла», голосовые технологии (голосовой помощник «Маруся» и умная колонка «VK капсула»). Выручка сегмента в IV квартале 2022 г. составила 2,1 млрд руб.. Убыток по скорректированному показателю EBITDA в IV квартале 2022 г. составил 2,1 млрд руб. против 1 млрд руб. убытка в IV квартале 2021 г.

В IV квартале 2022 г. средняя месячная аудитория RuStore достигла 7 млн человек. К концу декабря 2022 г. в RuStore было размещено всего около 3700 приложений и зарегистрировано более 2000 компаний-разработчиков.

За второе полугодие 2022 г. количество разработчиков на площадке VK Play выросло в два раза и достигло 600 в декабре 2022 г. На конец IV квартала 2022 г. на площадке было зарегистрировано более 12 млн аккаунтов. Ежемесячная уникальная аудитория проекта за последние 30 дней 2022 г. составила более 11 млн пользователей.