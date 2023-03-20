CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС запустила LTE по дороге к южному берегу Телецкого озера

МТС запустила сеть LTE в горном селе Балыкча Улаганского района республики Алтай, через которое проходит единственная дорога до южного берега Телецкого озера, одной из главных достопримечательностей региона.

Ранее 863 жителям и следующим через село туристам была доступна только голосовая связь. Село Балыкча расположено за перевалом Кату-Ярык, в живописной Чулышманской долине, недалеко от южного берега Телецкого озера, куда ежегодно стремятся попасть тысячи туристов со всей России. Благодаря запуску сети LTE жители села, туристы и путешественники могут выходить в соцсети, пользоваться мессенджерами и другими современными цифровыми сервисами.

«По данным анализа Big Data МТС, южный берег Телецкого озера входит в топ наиболее посещаемых туристами мест, причем более 90% гостей прибывают в регион автомобилем. Поэтому мы продолжаем улучшать качество сети в населенных пунктах, которые находятся вдоль ключевых туристических маршрутов региона. Запуск сети LTE в селе Балыкча откроет жителям доступ к цифровым сервисам экосистемы МТС, в том числе к кино и сериалам в онлайн-кинотеатре Kion», – сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля

Годы обучения и работы потрачены зря. Microsoft создала замену всех настоящих программистов одним виртуальным

Российские производители просят ввести пошлины на оптоволокно, чтобы защититься от китайских конкурентов

Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. Идет регистрация

В российских компаниях острый кадровый голод. Срочно требуются ИТ-специалисты даже без опыта

Основанный россиянами фонд TMT Investments хранил три четверти средств в лопнувшем Silicon Valley Bank

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как выбрать эллиптический тренажер для дома

9 гаджетов для домашних тренировок: выбор ZOOM

Экшн-камеры с углом обзора 360 градусов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников

Археологи нашли в Африке интересную систему сохранения воды

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле
Показать еще