Еще несколько тысяч астраханских семей получили доступ к интернету на высоких скоростях от МТС

МТС сообщает о завершении очередного этапа модернизации сети фиксированной связи в Астрахани. Работы по развитию сети были проведены во всех районах города. В результате интернетом на скорости до 1 Гбит/с могут пользоваться жители еще более 6000 квартир, в том числе новоселы ЖК «Атмосфера», «Укроп» и «Лотос-парк». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Модернизация интернет-сети и строительство нового телеком-оборудования в домах были проведены во всех районах Астрахани и затронули более 60 домов, в том числе и те, где раньше было доступно только телевидение. В результате была увеличена скорость до 1 Гбит/с, которая в 10 раз превышает стандартные 100 Мбит/с. Пропускная способность такого интернета позволяет даже в период вечерних пиковых нагрузок поддерживать стабильно высокую скорость на любом домашнем девайсе у каждого члена семьи. Кроме того, пользователи могут подключить пакетный тариф, включающий мобильную связь, домашний интернет и цифровое ТВ, что позволяет дополнительно экономить до 10 тыс. руб. в год.

«Мы активно работаем над качеством предоставляемых услуг в Астраханской области и увеличиваем доступность высокоскоростного интернета для каждого жителя региона. Так, с начала года рост спроса на комплексные предложения для всех членов семьи значительно превысил показатели прошлого года. Вместе с домашними цифровыми сервисами астраханцы получают возможность экономить на связи ежемесячно до 40 процентов, объединяя домашние сервисы, мобильную связь и онлайн-кинотеатр KION со свежими фильмами и сериалами», - отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

Узнать техническую возможность подключения высокоскоростного интернета по конкретному адресу и оставить заявку астраханцы могут на сайте МТС.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.