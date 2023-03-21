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МТС на треть ускорила мобильный интернет в Оренбурге

МТС, цифровая экосистема, сообщает об усилении покрытия 4G в Оренбурге. За счет перевода частот, выделенных под предыдущее поколение 3G, на современный стандарт LTE скорость мобильного интернета в столице Оренбуржья выросла более чем на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В феврале 2023 г. МТС провела перераспределение частот (рефарминг) в Оренбурге. Это позволило расширить зону LTE-покрытия и повысить скорость мобильного интернета в столице региона. Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета заметно увеличилась в густонаселенных жилых микрорайонах Оренбурга, в популярных городских локациях и на магистралях города. Также рост скорости заметен в офисных зданиях, торгово-развлекательных центрах и социальных объектах, где ранее из-за особенностей архитектуры сигнал мог быть недостаточно устойчивым.

После перераспределения частот в сети 4G абоненты МТС в часы максимальной нагрузки на сеть могут комфортно пользоваться мобильным интернетом, быстро загружать обновления, программы и онлайн-игры, общаться по видеосвязи и использовать онлайн-сервисы экосистемы МТС.

Рост скорости мобильного интернета и увеличение зоны LTE-покрытия в Оренбурге также расширяет абонентам доступ к технологии VoLTE, которая позволяет совершать и принимать голосовые вызовы через 4G. Соединение происходит за 1,5–2 секунды и дает возможность разговаривать по смартфону, не прерывая интернет-сессию.

«Более 70% наших абонентов пользуется устройствами, поддерживающими 4G, поэтому большой запас емкости для сетей предыдущих поколений уже не нужен. Перераспределение частот позволило быстро и эффективно усилить сети 4G на больших территориях, в том числе в ключевых локациях, где интернет-трафик растет особенно активно. Рост скорости мобильного интернета оренбуржцы заметят как в крупных жилых кварталах, так и в популярных местах отдыха, включая оренбургский «Арбат» - улицу Советскую, набережную, мост через Урал», — отметил директор МТС в Оренбургской области Алексей Баштовой.

Рефарминг в Оренбурге является частью большой программы МТС по расширению зоны покрытия 4G в Оренбургской области. В течение этого года рефарминг пройдет и в других населенных пунктах области, в ближайшее время - в Сорочинске и Абдулино.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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