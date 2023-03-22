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«Лента» интегрировала промо в голосовой помощник «Яндекс Алиса»

«Лента», российская мультиформатная розничная сеть, создала голосовой сервис, благодаря которому покупатели могут узнать информацию о скидках и новинках торговой сети. Об этом CNews сообщили представители «Ленты».

«Лента» стала первым ретейлером России, который начал выстраивать коммуникацию с клиентами с помощью виртуального голосового помощника «Алиса». Компания разработала два навыка, которыми можно воспользоваться на различных устройствах.

С помощью голосового помощника можно узнать об акциях и новых товарах, которые появились в гипермаркетах «Ленты». «Алиса» рассказывает о предложениях торговой сети и главных товарах каталога. Информация о скидках обновляется каждый день, о новинках – еженедельно.

Активировать навыки можно по запросам: «Алиса, спроси у «Ленты», какие скидки сегодня» или «Алиса, спроси у «Ленты», какие новинки сегодня».

Директор по операционному маркетингу и коммуникациям «Ленты» Дарина Старшинова: «Благодаря новому каналу коммуникации с клиентами мы планируем увеличить охват аудитории и освоить нишу, не занятую нашими конкурентами».

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МКПАО «Лента» – российский многоформатный продуктовый и FMCG-ритейлер. Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов, а также формат магазинов у дома под брендом «Мини Лента». «Лента» также дает покупателям возможность совершать покупки онлайн, используя свои сервисы «Лента онлайн», сервисы онлайн-партнёров и платформы «Утконос». Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. По состоянию на 31 декабря 2022 г. под управлением «Ленты» находилось 259 гипермаркетов, 561 супермаркет и магазин «Мини Лента». Компания располагает 14 распределительными центрами по всей России. В 2022 г. выручка «Ленты» составила 537 млрд руб.

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