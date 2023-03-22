МТС в два раза увеличивает скорости LTE в Воронеже за счет частот 3G

ПАО «МТС», цифровая экосистема, начала работы по масштабной модернизации сети в Воронежской области. Компания планирует в два раза увеличить скорость передачи данных в мобильных сетях на всей территории региона. Двукратное увеличение реальных LTE-скоростей будет достигнуто за счет перехода телеком-инфраструктуры на новые технологии — частоты, которые изначально предназначались для сетей 3G, переводятся под высокоскоростные сети LTE. Модернизация сети МТС в 2023 г. будет реализована в Воронеже, а также в Лисках и Острогожске. Таким образом жители областной столицы и удаленных от нее муниципалитетов получат расширенные цифровые возможности быстрого доступа к интернет-ресурсам в любой точке города и в любое время. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Воронеж стал первым населенным пунктом Воронежской области, где МТС в 2023 г. реализует проект по перераспределению частот 3G в пользу сети LTE. Это позволит значительно увеличить зону покрытия связи четвертого поколения и улучшить проникновение сигнала внутри зданий. В Воронеже LTE 2100 МГц запущен уже почти на половине базовых станций, ранее работавших в 3G. После полного обновления скорость мобильного интернета в областном центре достигнет 150 Мбит/сек.

МТС также планирует обновить сети еще в двух крупных городах региона — Лисках и Острогожске. Обновление сети поможет расширить быстрый доступ жителей густонаселенных воронежских городов к цифровым технологиям и позволяет загружать тяжелый контент на смартфон за более короткое время.

Увеличение зоны LTE-покрытия происходит незаметно для пользователей 3G-интернета, так как не влияет на привычный уровень качества связи. Пользователи 3G-гаджетов без поддержки LTE могут продолжать пользоваться сетью третьего поколения, не испытывая замедления скорости передачи данных, так как оставшейся полосы достаточно для таких устройств. При этом по сравнению с гаджетами, поддерживающими LTE, скорость мобильного интернета в 3G-смартфонах будет ощутимо ниже.

«Сегодня только 3% наших абонентов в Воронеже используют 3G-устройства без поддержки LTE, и мы ожидаем, что эта доля в ближайшие годы продолжит сокращаться. С другой стороны, в результате перераспределения частот, или рефарминга, значительно расширяются возможности пользователей LTE – как за счет ощутимого увеличения скорости мобильного интернета даже в пиковые часы загрузки сети, так и за счет расширения покрытия сети. Работу смартфона в диапазоне LTE 2100 МГц можно сравнить быстрой ездой на автомобиле на обновленной трассе, расширенной сразу в два раза. При этом качество голоса при звонках в LTE отличается лучшим качеством и четкостью передачи звука в отличие от 3G», – сказал директор МТС в Воронежской области Василий Голуб.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.