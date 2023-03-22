Цифровая тайга: для вахтовиков из Югры обеспечили скоростной интернет

Стабильный сигнал мобильного интернета 4G стал доступен на Талаканском месторождении. Теперь вахтовики, в том числе из Югры и Ямала, которые работают на этой территории, смогут оперативно решать рабочие вопросы, общаться с родными в мессенджерах и социальных сетях. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Талаканское нефтегазоконденсатное месторождение расположено на юго-западе Якутии, ближайший город – Киренск Иркутской области – находится в 300 км. Разработку недр ведет компания «Сургутнефтегаз».

Для обеспечения максимального покрытия и высоких скоростей интернет-соединения на производственных площадках и бытовых объектах, инженеры в пять раз увеличили сеть «Мегафона» на месторождении. Также специалисты расширили транспортный канал и запустили LTE сразу в трех диапазонах 900, 1800 и 2100 МГц. Первый имеет большую дальность распространения сигнала, а остальные отвечают за высокую скорость передачи данных. Таким образом, сотни вахтовиков могут пользоваться привычными цифровыми сервисами, в том числе общаться во видеосвязи с близкими и родными.

«Мы понимаем, что мобильная связь стала необходимым элементом для комфортной работы и отдыха вахтовиков, поэтому наращиваем покрытие месторождений, находящихся не только в Югре и на Ямале, но за пределами округов – там, где трудятся жители наших северных регионов. Инженеры компании имеют большой опыт строительства базовых станций на труднодоступных территориях и при возведении телеком-объектов учитывают перепады рельефа, экстремальные погодные условия и сложности логистики», – отметил директор «Мегафона» в ХМАО и Югре Дмитрий Мелихов.

Вахтовики, работающие на Талаканском месторождении, активно используют привычные онлайн-сервисы – ежедневный интернет-трафик здесь сравним с 4500 часов непрерывного видеозвонка. Наиболее активными цифровыми пользователи являются абоненты «Мегафона», приехавшие из Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской области и Башкирии.

Ранее современные услуги мобильной связи появились на таких месторождениях ХМАО-Югры как Федоровское, Ватьеганское, Самотлорское, Ем-еговское, Аганское, Кетовское, Приобское, Новомолодежное, Быстринское, Южно-Ягунское, Повховское, Талинское и Южно-Сургутское. На Ямале базовые станции оператора установлены на Бованеноковском, Русском, Самбургском Холмогорском, Суторминском, Вынгаяхинском, Салмановском и Харасавэйском месторождениях.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.