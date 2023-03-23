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RuStore снизил комиссию за монетизацию приложений в шесть раз

Официальный магазин приложений снизил комиссию для российских разработчиков за встроенные покупки, подписки или платные приложения.

Для издателей, которые подключили монетизацию через RuStore или опубликовали платные приложения, будет действовать комиссия от 0,9 до 3,35% на оборот до одного миллиона рублей с каждого продукта до конца года. Ее размер зависит от способа оплаты. Чаще всего пользователи платят банковскими картами — комиссия по таким платежам составит 2,5%. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Для нас важно поддерживать российских разработчиков и создавать условия для развития их бизнеса. До конца года RuStore предлагает им максимально выгодные условия — паблишеры получат почти 100% доход от первого миллиона рублей. При этом публикация приложений в RuStore остается бесплатной и доступной для всех», — сказал операционный директор RuStore Илья Сверчков.

Сниженная комиссия будет доступна разработчикам, которые подключили платежный SDK RuStore для приема платежей за встроенные покупки, подписки или платные приложения. Условия распространяются на доход от каждого продукта до одного миллиона рублей с момента начала программы. Например, издатель опубликовал приложения в RuStore и подключил монетизацию — комиссия с оборота по каждому продукту будет от 0,9 до 3,35%, в зависимости от способа оплаты пользователем, пока он не превысит один миллион рублей. Количество приложений от одного разработчика не ограничено. Если до конца 2023 г. сумма платежей превысит миллион рублей, то комиссия на дальнейшие платежи составит 15%, а для продуктов в категории «Медиа» — 10%.

Подробнее о том, как подключить монетизацию, можно прочитать в разделе «Помощь» на сайте RuStore.

Программа стартует 1 апреля 2023 г. и продлится до конца 2023 г.

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