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Гигабитный интернет получили 54 тыс. новосибирских семей

ПАО «МТС», цифровая экосистема, за год дополнительно подключила к гигабитному интернету 44 тыс. квартир в Новосибирске, Бердске и Краснообске, жители которых смогут пользоваться сервисами экосистемы МТС и ежемесячно экономить до 40%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС расширила территорию покрытия фиксированным гигабитным интернетом за счет модернизации сети, а также подключения новых жилых домов и целых комплексов – наиболее масштабная стройка прошла в «Горках Академгородка», новосибирских микрорайонах и ЖК «Фламинго», «Родники», «Плющихинский», «Онега», «Сосны», «Весенний» и др. Благодаря точечной стройке были дополнительно подключены к новой сети дома на улицах Фабричная, Залесского, Петухова, Мясниковой, Заровного, Спортивная, Сибиряков-Гвардейцев, Кубовая, Ключ-Камышенское Плато.

В Бердске МТС расширила территорию покрытия гигабитным интернетом: новые включения в сеть произошли в домах на Ленина, Пушкина, Первомайской, Островского и Маркса. В Краснообске – в многоэтажных домах 15 и 15/1.

В результате более 146 тыс. жителей агломерации получили доступ к интернету на скорости до 1 Гбит/сек. Пропускная способность такого интернета позволяет даже в период вечерних пиковых нагрузок поддерживать стабильно высокую скорость на любом домашнем девайсе у каждого члена семьи.

«Мы стремимся обеспечить преимуществами комфортной жизни и досуга как можно больше жителей новых жилых комплексов и обжитых жилмассивов «большого Новосибирска», чтобы люди могли свободно пользоваться всеми возможностями нашей экосистемы. Кроме того, вместе с домашними цифровыми сервисами новосибирцы получают возможность дополнительно экономить до 10 000 рублей в год, объединяя в пакет домашние сервисы, мобильную связь и онлайн-кинотеатр KION со свежими фильмами и сериалами», - сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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