«VK Мессенджер» внедрил новые технологии для ускоренной доставки сообщений и загрузки контента

«VK Мессенджер» внедрил технологию передачи данных на базе интернет-протокола QUIC и ускорил доставку сообщений в регионах России, чтобы сделать общение более удобным и доступным. Пользователи сервиса могут переписываться и обмениваться фотографиями при слабом интернет-соединении и в неустойчивых мобильных сетях.

Благодаря внедрению технологии Server-Sent Events и передовых алгоритмов сжатия трафика, VK Мессенджер ускорил доставку сообщений на 20% во всех регионах России. Технология позволяет увеличить пропускную способность и оптимально утилизировать сетевой канал устройства, а также уменьшить объём данных, которые передаются при отправке и получении сообщений.

Переход на сетевой протокол QUIC (HTTP/3) позволил «VK Мессенджеру» эффективнее работать в условиях нестабильного соединения и заложил основу для дальнейших оптимизаций. Новый протокол уже работает у пользователей на iOS и на Android.

Ранее QUIC был внедрён в веб-версии и приложении «Вконтакте»; это в два раза сократило время доставки контента во всех регионах России и по всему миру. QUIC существенно отличается от протокола TCP, которым всё ещё пользуются многие ИТ-компании. Новый протокол изначально оптимизирован для современных сценариев использования мобильных устройств, в нём гораздо меньше накладных расходов на установление соединений с сервером, уменьшены задержки при передаче и получении данных, также он надёжнее защищает информацию от перехвата.

Александр Тоболь, СТО «Вконтакте», вице-президент по технологиям и разработке VK, сказал: «Быстрый доступ пользователя к общению — наша ключевая цель, поэтому мы стремимся постоянно улучшать наши продукты. «Вконтакте» одной из первых в мире внедрила протокол нового поколения QUIC, который значительно ускорил доставку контента. Теперь эта технология действует и в «VK Мессенджере». Она делает обмен сообщениями более быстрым и позволяет оставаться на связи даже при нестабильном интернете: в метро, за городом или во время путешествия. В работе у нас ещё много обновлений, которые помогут ускорить общение, например, новая логика загрузки и кэширования данных. Мы будем и дальше внедрять современные технологии во все наши сервисы для удобства пользователей».

Ранее «VK Мессенджер» представил полностью переосмысленное десктопное приложение для Windows и macOS. В версию для компьютеров вошли персонализированные уведомления, поддержка личного и учебного профиля, ускоренная загрузка видео и другие улучшения.