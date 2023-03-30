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Нейросети SuperJob исправят англицизмы в резюме и вакансиях

Сервис по поиску работы SuperJob создал инструмент, с помощью которого можно подобрать замену для англицизмов при создании резюме и вакансий. Языковая модель в основе нейросетей анализирует текст, определяет наличие иностранных слов и генерирует подходящую русскоязычную замену. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Например, если использовать в названии должности слово «копирайтер», то сервис предлагает заменить его на «писарь», «писец» или «текстовик», корреспондента исправляет на «глашатая», пресс-секретаря – на «осведомителя», курьера – на «гонца», таксиста – на «извозчика», а бизнесмена – на «купца».

Встречаются и более сложные языковые конструкции, с которыми нейросеть пока не справляется: так фронтенд-тимлида предлагается переименовать в руководителя группы передних концов.

Сейчас компания проводит тестирование модели, которое завершится 1 апреля 2023 г.

В феврале 2023 г. Госдума приняла закон о защите русского языка от чрезмерных иностранных заимствований.

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