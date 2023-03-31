«Яндекс» добавил группы вкладок в мобильный «Браузер»

Теперь в «Яндекс браузере» на Android и iOS можно создавать группы вкладок, чтобы ускорить и облегчить навигацию по страницам. Можно навести порядок во вкладках, разложить их в разные папки по темам и быстро возвращаться к сайтам, которые используются регулярно. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Каждый третий пользователь «Яндекс браузера» на Android и iOS держит открытыми больше 20 страниц. Группы помогут систематизировать их и разделить задачи по типам. Например, на несколько удобных областей: рабочую, учебную и любые другие. В одной группе легко собрать все необходимое для нового проекта, в другой — варианты отелей для будущего отпуска, а в третьей — то, на что сейчас времени нет, но хочется изучить позже.

Илья Шибанов, руководитель проектного офиса разработки «Яндекс браузера»: «Мы стремимся к тому, чтобы со временем «Яндекс браузер» стал единым пространством для всех устройств пользователя. Идеальный сценарий — это синхронизация, когда человек начнет изучать информацию на домашнем компьютере, продолжит с того же места на телефоне и закончит на офисном ноутбуке».

Группы вкладок уже доступны всем, кто обновил мобильный «Яндекс браузер». Их можно создать и увидеть в верхней части главного экрана или в менеджере вкладок. Группам можно давать любые собственные названия, в том числе с помощью эмодзи.