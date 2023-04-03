CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Партнеры рекламной сети VK увеличат доход от монетизации

Партнеры рекламной сети VK смогут использовать новые рекламные блоки на сайтах, чтобы увеличить доход от монетизации своих ресурсов. В апреле 2023 г. VK дополнительно поддержит издателей: сайты, которые присоединятся к рекламной сети до конца месяца, смогут получить до 20% больше заработка. Об этом CNews сообщили представители VK.

Паблишерам доступен новый формат In-page рекламы на сайтах: видеоролики и статичные изображения можно будет нативно встраивать в контент страницы — например, в тексты статей. Видео запустится автоматически без звука, пользователи смогут закрыть его через пять секунд после начала трансляции.

В стандартных форматах 300х250, 300х300, 336х280, которые раньше использовались только для статичных объявлений, теперь тоже можно показывать видеорекламу. Издателям не придется добавлять больше рекламы на сайт, а какой тип креативов отображать в них — можно выбрать при редактировании настроек блока.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Яндекс.такси» пересаживается на «Москвичи»

В России готовятся возродить продажу алкоголя онлайн

Старейший акционер Ozon избавляется от своей доли за бесценок

Три четверти россиян мечтают о работе в ИТ, но панически боятся порабощения машинами

«Касперский» поднимает цены и переходит на продажи по подписке

Россиян спасут от жадности и произвола маркетплейсов. Власти вводят законодательный запрет на списание денег с удаленных карт

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Тестируем нейросети для создания текстов на русском языке

Экономим с умом: 10 лучших сервисов с промокодами

Лучшие Telegram-боты для занятий спортом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще