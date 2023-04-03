В мессенджере eXpress появилась главная страница приложения

В последнем обновлении платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress появилась полноценная главная страница. Теперь стартовый экран – это отдельная настраиваемая вкладка. Она облегчает навигацию в eXpress и становится единым информационным центром компании на смартфоне или ноутбуке сотрудника. На главной странице пользователи знакомятся с корпоративными новостями, просматривают уведомления и начинают работу с чат-ботами и бизнес-приложениями Smart Apps. Об этом CNews сообщили представители eXpress.

Домашняя страница в eXpress – это стартовый экран корпоративного приложения. Ранее он был реализован только в потребительских продуктах, например, «Сбер» или «Яндекс». Теперь главная страница впервые появилась в супераппе для работы.

Новая функция eXpress отвечает за быстрый доступ к корпоративным сервисам. На стартовом экране пользователи могут в несколько кликов открыть чат с ботом или необходимое бизнес-приложение Smart Apps. Для комфортной навигации на главной странице разработчики предусмотрели раздел с часто используемыми рабочими инструментами.

На стартовом экране сотрудники также получают актуальную информацию о работе компании и участвуют в корпоративной жизни. Сам контент на домашней странице можно настраивать. eXpress выводит туда информацию с корпоративного портала или сайта компании. Это могут быть новости, анонсы, опросы и многое другое.

Главная страница становится единым центром уведомлений от всех бизнес-приложений Smart Apps и чат-ботов. Пользователям не нужно тратить время на поиск уведомлений – они собраны в одном разделе и доступны сразу после открытия приложения.

«eXpress – первый корпоративный суперапп, в котором компаниям доступна домашняя страница. Люди привыкли к тому, что все необходимые инструменты собраны на стартовом экране. По этому принципу работают лучшие консьюмерские продукты. И мы первые, кто комфорт подобного уровня предоставил корпоративным пользователям», – отметил CEO платформы корпоративных коммуникаций eXpress Андрей Врацкий.