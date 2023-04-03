Wildberries тестирует новый формат поисковой выдачи товаров по видео

На сайте и в мобильных приложениях Wildberries появился специальный фильтр, благодаря которому пользователи могут выбрать товары с видеообзорами. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

В соответствии с ожиданиями компании, новый инструмент позволит продавцам повысить конверсию и сократить долю возвратов товаров на 20-30%. С помощью видеороликов покупатели смогут лучше ознакомиться и оценить товары, почти как «вживую»: увидеть, как работает та или иная техника, как она собирается, разбирается и эксплуатируется.

На период теста новый фильтр добавлен в разделе «Сад и дача»: в нем представлено около более 60 тыс. товаров. В соответствии с планами компании, видеофильтр может быть добавлен и в другие товарные сегменты.