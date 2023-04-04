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Wildberries открыл новые сортировочные центры и ускорил доставку

Для удобства предпринимателей, которые реализуют на онлайн-платформе свою продукцию, компания продолжает открывать дополнительные сортировочные центры в различных регионах России. Это позволяет сократить сроки доставки заказов до покупателей и поддержать местный бизнес. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

В I квартале 2023 г. три новых объекта впервые заработали в Махачкале (респ. Дагестан), Кемерове и Белогорске (Амурская обл.). Благодаря этому в марте 2023 г. жители Дагестана в среднем стали получать свои покупки на 24 часа быстрее, чем в марте 2022 г., в Кемеровской области – на 20 часов, сокращаются и сроки доставки заказов покупателям из Амурской области.

В новых логоцентрах Wildberries представители бизнеса из регионов могут отгружать свою продукцию в режиме 24/7. Это позволяет им сокращать свои расходы на ведение бизнеса благодаря тому, что им больше не приходится везти товары в крупные логистические хабы компании в других регионах. Кроме этого, предприниматели могут расширить ассортимент локальной продукции на маркетплейсе и повысить свои доходы.

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