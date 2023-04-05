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Онлайн-сервис разработчика из ОЭЗ «Технополис Москва» подскажет предприятиям лучшие варианты производства

Маркетплейс изготовления деталей на заказ, разработанный научно-техническим центром «Приводная техника», пополнился функцией автоматизации расчетов и разработки технологических процессов. С помощью новой услуги можно рассчитать доступные варианты производства продукта исходя из технологических возможностей и ресурсов предприятия. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Интеллектуальная производственная платформа I5.Solutions, разработанная в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва», автоматически подбирает оптимальных исполнителей заказа на производство деталей. Для этого на платформу необходимо загрузить 3D-модель изделия и назначить технические требования. Система за несколько секунд автоматически рассчитает варианты изготовления деталей, подберет необходимое оборудование, оценит время и стоимость изготовления на разных производствах. При этом «умный» сервис определит технологические возможности и уровень загруженности предприятий и направит заказы лишь тем производителям, которые способны выполнить их в указанные сроки. Цифровой сервис призван ускорить процесс импортозамещения в стране.

«Маркетплейс позволяет в кратчайшие сроки найти производителя необходимых деталей и оборудования в разных регионах страны. С момента запуска интеллектуальной платформы в 2022 г. пользователи заказали более 1400 разновидностей деталей, а их общее количество составило почти 1,5 млн штук. Для исполнения заказов предприятия подключили к системе маркетплейса 1100 производственных станков. Теперь для пользователей доступны функции по автоматизации расчетов и разработке технологических процессов», – отметил Владислав Овчинский.

Появлению платформы способствовала коллаборация компаний, чьи производства локализованы на территории особой экономической зоны «Технополис Москва».

«Партнером предприятия «Приводная техника» в этом проекте выступил Московский государственный образовательный комплекс, кафедра которого также находится на площадке столичной ОЭЗ в Печатниках. Сервис предназначается в том числе для преподавателей и студентов технических факультетов МГОК, так как способствует практико-ориентированному обучению и повышению ценности выпускников на рынке труда. В целом производственный маркетплейс, который при расчетах учитывает более 100 тыс. различной инструментальной оснастки российских предприятий, оказывает содействие кооперации различных отраслей промышленности, регионов страны и компаний – резидентов собой экономической зоны города», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Интеллектуальная производственная платформа I5.Solutions разработана на базе научных принципов, заложенных российской инженерной школой МГТУ им. Н.Э. Баумана, и сочетает в себе два научных направления: интеллектуальные системы и технологию машиностроения.

«Платформа I5.Solutions предлагает совершенно новые возможности для заказчиков, производственных компаний и поставщиков. Внедрение элементов искусственного интеллекта ускоряет и удешевляет процессы на производствах, в некоторых случаях в разы», – отметил руководитель команды разработки интеллектуальной производственной платформы Вадим Скворцов.

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Особая экономическая зона «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов.

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