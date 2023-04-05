В «Сбермаркете» появились новые возможности размещения спонсорских полок

Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» расширил возможности размещения спонсорских полок — подборок промо товаров с айдентикой бренда на разных страницах сервиса. Теперь с помощью этого формата рекламодатели могут привлечь внимание к своему товару не только в каталоге и на главной странице, но и в корзине и поисковой выдаче.

Новые спонсорские полки стали более интегрированными в пользовательский путь, они учитывают алгоритм поведения покупателя. Полки в поиске позволяют выделить свой продукт в момент, когда пользователь ищет товар в приложении. Есть возможность интегрировать свою продукцию на полку в качестве «товаров-соседей» (товары, которые обычно клиенты покупают с искомым продуктом). Например, по запросу «газировка» система выведет на экран полку со снеками.

Полка в корзине предлагает пользователю купить релевантные дополнительные товары. Так, когда клиент уже включил в заказ всё необходимое, в корзине он увидит полку «Не забудь купить». В ней можно будет найти, например, жвачки, леденцы, батончики и пр. Также в будущем планируется таргетировать полки на корзину пользователя, основываясь на наполнении собранного заказа — если пользователь добавит пельмени, ему отобразится сметана.

«Мы ежедневно развиваем технологические инструменты рекламной платформы для наших клиентов. Один из них — спонсорские полки. Это эффективный инструмент перфоманс-маркетинга. В зависимости от рекламируемого продукта его результативность в среднем в несколько раз выше обычных баннеров. Поэтому мы решили расширить возможности применения такой рекламы в «Сбермаркете» — теперь наши клиенты смогут сделать свои товары более заметными в поиске и корзине. Мы продолжаем добавлять новые инструменты продвижения и работать над улучшением их эффективности», — сказал Сергей Юрченко, директор рекламных продуктов «Сбермаркета».

В сентябре 2022 г. «Сбермаркет» обновил рекламную платформу, тогда же рекламное покрытие было расширено в три раза. За прошедший год было запущено более 10 новых форматов для партнёров сервиса. FMCG-бренды остаются ключевыми клиентами, при этом с рекламной платформой также работают рестораны, салоны красоты, сотовые операторы, стриминговые сервисы и другие компании.

***

«Сбермаркет» доставляет продукты, готовые блюда из ресторанов и кафе, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и многое другое в более чем 160 городах от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. «Сбермаркет» обеспечивает доставку из более 150 торговых сетей, включая федеральные розничные сети Metro, «Лента», «Ашан», «Магнит» и «О’кей».