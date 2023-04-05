«Яндекс Go» запустил услугу заказа такси на несколько часов

С апреля 2023 г. корпоративные клиенты «Яндекс Go» смогут заказать такси на время до восьми часов. Услуга «Час+» удобна для сотрудников, которым нужны поездки сразу по нескольким адресам в течение дня, а компаниям позволит оптимизировать затраты на содержание постоянного парка корпоративных автомобилей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новая услуга будет действовать в тарифах «Эконом», «Комфорт», «Комфорт+» и «Бизнес» и позволит решать разные задачи, например, отправлять сотрудника с важными документами по нескольким адресам или организовать поездки топ-менеджера на весь рабочий день.

Чтобы планировать рабочие поездки было удобнее, в заказы включено длительное платное ожидание на всех точках маршрута, в том числе в момент подачи. Так выгоднее и для водителей — их доход не зависит от остановок по пути, даже если их много и они долгие.

Заказать поездку на несколько часов можно в личном кабинете «Яндекс Go» для корпоративных пользователей. Посмотреть данные автомобиля и его местоположение, а также связаться с водителем сотрудники могут в приложении «Яндекс Go». Алгоритм анализирует, как давно водитель на линии — и если он вышел недавно, предложит заказ на несколько часов. Стоимость для клиента рассчитывается сразу на все время поездки. Для водителей такие заказы тоже удобны — не тратится время на поиск новых заказов, это снижает холостой пробег.

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«Яндекс Go для бизнеса» — это единая платформа для решения административных задач. Она позволяет компаниям организовывать поездки на такси и каршеринге для сотрудников, а также корпоративное питание с заказом из ресторанов, приобретать товары онлайн, выгодно заправлять корпоративный транспорт, отправлять посылки или перевозить грузы.