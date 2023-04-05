«Яндекс» выпустил бета-версию 0.1.4 приложения «Шедеврум» для генерации изображений с помощью нейросети

«Яндекс» показал прототип собственной нейросети для генерации картинок по текстовым запросам пользователей. Увидеть, как она представляет капибару-гитариста, пушистую кошку-осьминожку, человека-кактуса и выполняет другие забавные задания, можно в бета-версии 0.1.4 приложения «Шедеврум» на Android и iOS. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Шедеврум» понимает русский и английский языки и очень любит конкретику. Чем подробнее описание, тем точнее результат. Нейросеть учитывает особые пожелания (например, «фотореализм» или «высокая детализация»), способна подражать известным живописцам и работать в заданных художественных стилях.

Нейросеть «Шедеврума» формирует изображения по методу каскадной диффузии: сначала создает картинки в соответствии с запросом, а затем поэтапно увеличивает их разрешение, насыщая деталями. Первую версию генеративной модели для бета-теста разработчики обучили на 240 млн примеров картинок с текстовыми описаниями. Обучение продолжается на наборе данных из 500 млн примеров — в следующих обновлениях качество будет поэтапно улучшаться.

Алексей Гусаков, руководитель управления машинного интеллекта и исследований «Яндекса»: «Мы пока в самом начале пути. В основе «Шедеврума» прототип нейросети, которой предстоит многому научиться. К моменту финального релиза она сможет генерировать баннеры, иллюстрации, создавать изображения для интернет-витрин и не только. Бета-тест приложения для пользователей — это новый опыт и немного хорошего настроения, для нас — возможность чуть лучше понять, в каком направлении развивать нейросеть дальше»

Для просмотра готовых изображений достаточно скачать «Шедеврум». Понравившиеся изображения можно «лайкать» в общей ленте. Самые популярные из них попадают в топ лучших на отдельной вкладке. Чтобы генерировать картинки по собственным запросам, нужно оставить заявку и дождаться ее подтверждения. В будущем такую возможность получат все зарегистрированные пользователи.