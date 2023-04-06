DLP-система InfoWatch Traffic Monitor обеспечивает интеграцию с мессенджером «Росчат»

ГК InfoWatch завершила интеграцию DLP-системы для предотвращения утечек конфиденциальных данных InfoWatch Traffic Monitor с российским корпоративным мессенджером «Росчат», разработанным ГК «Информтехника». Совместимость продуктов позволяет обезопасить движение файлов, содержащих конфиденциальную информацию, и отправку сообщений через мессенджер для предотвращения угроз информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

В ходе совместной работы систем, информация о перемещении текстовых сообщений, контактных данных, файлов и геолокации будет передаваться на сервер InfoWatch вместе с данными об инициаторе события и получателях сообщений, а также информацией об использующимся устройстве. При этом для чатов и каналов были заложены два режима работы - с предварительной и фоновой проверкой данных. Отрицательный результат любой из них удаляет информацию из чата, исключая утечку за периметр организации.

Реализован мониторинг следующих событий: отправка файла, контента, текстового сообщения, внешней ссылки в чате, в том числе групповом; отправка файла, контента, внешней ссылки, сообщения в канале; отправка контакта, в том числе из личной адресной книги; создание опроса; отправка геолокации; сохранение файла/контента на устройство; выполнение скриншота.

«Характер реагирования DLP-системы на данные события можно настроить в зависимости от пожеланий клиента, прописав сценарии в политиках безопасности. В частности, она может как предупредить службу безопасности о подозрительных действиях, так и немедленно пресечь их – например, удалив сообщение из переписки», – отметил директор по развитию продуктов InfoWatch Рустам Фаррахов.

«Росчат» – это отечественный корпоративный мессенджер, предназначенный для взаимодействия между сотрудниками, работающими как в офисе, так и в удаленном формате. Помимо InfoWatch Traffic Monitor данное приложение синхронизирует свою работу с сервисами ВКС-связи, Active Directory и системами хранения данных, формируя единую коммуникационную платформу. «Росчат» работает на мобильных платформах начиная с версий Android 4.0 и iOS 8.0, а также на операционных системах Linux, Windows и macOS. Для пользователей доступна сертификация кастомизированных версий приложения по стандартам ФСТЭК и ФСБ России.

«В мире ежегодно растет уровень киберпреступлений и компании все чаще обращают внимание на инструменты по улучшению своей кибербезопасности. Интеграционные возможности делают совместное применение корпоративного мессенджера «Росчат» с InfoWatch Traffic Monitor актуальным для широкого спектра компаний, ставящих сохранение конфиденциальных данных себе в приоритет – от коммерческих организаций до государственных структур», - сказал Артем Чепрак, генеральный директор АО «Информтехника и связь».