«Мегафон» модернизировал телекоммуникационную инфраструктуру в Иркутской области

«Мегафон» модернизировал существующую телекоммуникационную инфраструктуру в двух поселках Иркутской области. Около 17 тыс. жителей теперь могут совершать «цифровые» звонки и пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом 4G.

Оператор запустил новый «дальнобойный» слой LTE на базовых станциях в поселках Чунский и Лесогорск. Технические мероприятия позволили расширить зону покрытия в этих населенных пунктах. Улучшенное качество сигнала обеспечивает абонентам «Мегафона» комфортное использование цифровых сервисов как на улице, так и внутри помещений.

В результате проведенных работ жители поселков ощутили увеличение скорости мобильного интернета. Так, например, средняя скорость интернета в Чунском после модернизации увеличилась в 2,6 раза и достигает до 22,8 Мбит/с.

Теперь жители могут комфортно смотреть фильмы, скачивать данные, работать и учиться с помощью мобильного интернета. В поселках стали более доступны и голосовые звонки VoLTE в сети 4G. Современная технология обеспечивает более чистый звук и быстрое соединение, а также позволяет вести разговор с собеседником и одновременно пользоваться мобильным интернетом.

В 2023 г. текущем году в Иркутской области «Мегафон» провел модернизацию на 20 объектах связи. Выполненные работы позволили расширить покрытие сети и значительно повысить скорость мобильного интернета в малых населенных пунктах.