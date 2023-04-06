CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«Мегафон» расширил покрытие 4G в Хабаровском крае

«Мегафон» модернизировал существующую телеком-инфраструктуру и расширил зону действия сети четвертого поколения в столице и 10 районах края. После проведенных работ увеличилась территория покрытия мобильного интернета 4G и качество связи для всех абонентов оператора. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Благодаря запуску дополнительного «дальнобойного» слоя LTE оператор улучшил сеть на территории, где живет почти миллион дальневосточников. В некоторых населенных пунктах, таких как село Венюково, мобильный интернет «Мегафона» появился впервые, ранее сельчанам были доступны только голосовые вызовы. Ключевое преимущество используемого диапазона – возможность запустить сеть 4G на значительном пространстве, а также более эффективное проникновение в закрытые помещения.

После проведенных работ еще больше абонентов Вяземского, Нанайского, Комсомольского, Верхнебуреинского, Хабаровского, Советско-Гаванского, Бикинского, Ванинского, Солнечного и района имени Лазо могут одновременно пользоваться мобильным интернетом без потери качества соединения. Помимо этого, улучшения помогли расширить территорию действия VoLTE – технологии, которая позволяет совершать обычные голосовые звонки в сети 4G с более четким и чистым звуком.

Улучшения коснулись как крупных городов Хабаровского края, таких как Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын, Советская Гавань и других, так и небольших сел, в самом малочисленном проживает всего 29 человек.

«Мегафон» увеличил зону покрытия и стабильность связи и на улице, и внутри помещений, включая административные здания, жилые дома, социальные учреждения и производственные площадки. Качественная передача данных также доступна рабочим и вахтовикам, работающим на многочисленных предприятиях этих районов.

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Чат-бот Google убедительно заявил о причастности Билла Гейтса к геноциду человечества и к вакцинам с микрочипами

В регионах чиновников начали массово пересаживать с Google Docs, Zoom, Skype и MS Exchange на решения VK

После бегства Cisco российские компании переходят на китайские ИБ-решения. Интерес к ним вырос в 12 раз

Ozon спешно избавляется от своего «убийцы» «Авито». У пользователей осталась неделя, чтобы завершить все сделки

Убит cоздатель сверхпопулярного «платежного сервиса для бандитов» Cash App

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как создать Telegram-бота в 2023 году: подробное руководство

Тестируем нейросети для создания текстов на русском языке

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще