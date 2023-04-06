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Пользователи сгенерировали более 1,3 млн изображений за 48 часов с помощью нейросети Kandinsky 2.1 от «Сбера»

После выхода новой версии генеративной модели Сбера Kandinsky 2.1 пользователи за 48 часов сгенерировали свыше 1,3 млн изображений. Среди наиболее популярных запросов лидируют: «кот», «любовь» и «космос». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

«Сбер» представил новую версию генеративной модели 4 апреля 2023 г. Kandinsky 2.1 может сгенерировать изображения по их текстовому описанию на естественном языке за несколько секунд. Пользователь может создавать картины более чем в десяти стилях, включая «Киберпанк», «Аниме», «Малевич» и др. Kandinsky 2.1 знает 101 язык и может дорисовывать части изображения, смешивать несколько рисунков, создавать картину в режиме бесконечного полотна.

Протестировать нейросеть можно в Telegram-боте, на промостранице модели, на fusionbrain.ai и на платформе ML Space в хабе предобученных моделей и датасетов DataHub. Также оценить возможности Kandinsky 2.1 можно в мобильном приложении «Салют» и на умных устройствах Sber при помощи команды «Запусти художника».

Нейросеть разработали и обучили исследователи Sber AI при партнерской поддержке ученых из Института искусственного интеллекта AIRI на объединенном датасете Sber AI и компании SberDevices.

Модель Kandinsky 2.1 обучена почти на 1,2 млрд пар «текст — изображение», а также на отдельно собранном датасете из двух миллионов пар высококачественных изображений. Он содержит картинки с описаниями текстов и лиц людей в областях традиционно сложных для нейросетей.

Высокое качество генерации обеспечивается за счет прогрессивной архитектуры нейросети: у Kandinsky 2.1 новая, обученная специалистами Sber AI совместно с командой SberDevices модель автоэнкодера, используемая в основном для декодирования векторных представлений изображений, что позволяет создавать изображения в высоком разрешении. Kandinsky 2.1 включает 3,3 млрд параметров вместо 2 млрд в предыдущей версии.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

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